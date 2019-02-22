- AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Şentop, Meclis Başkanlığı için bugün adaylık başvurusunda bulunacak.

IHAAW090712-SIY\/22-02-2019 \n- AK Parti\u2019nin Meclis Ba\u015fkan aday\u0131, TBMM Ba\u015fkanvekili ve AK Parti Tekirda\u011f Milletvekili Mustafa \u015eentop oldu. \u015eentop, Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bug\u00fcn adayl\u0131k ba\u015fvurusunda bulunacak. \n22.02.2019 09:07:12 TSI\nNNNN Sevgilisi 14 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na tecav\u00fcz ederken o zevkle izledi!AK Parti'nin TBMM Ba\u015fkan aday\u0131 belli olduSoylu: T\u00fcrkiye'de afet konusunda \u00f6nemli mesafe kaydettik (3)