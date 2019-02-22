IHAAW090712-SIY/22-02-2019

- AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Şentop, Meclis Başkanlığı için bugün adaylık başvurusunda bulunacak.

22.02.2019 09:07:12 TSI

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