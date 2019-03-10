AK Parti'nin Mersin mitingi

"İklimi güzel, mavisi güzel, yeşili güzel Mersin... Bin yıldır bu topraklara gelen herkesi kendi hamuruyla yoğuran Mersin... Birlikte yaşamanın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin sembolü Mersin... Topraklarının bereketine alın teriyle bereket katan Mersin... Gazi Mustafa Kemal'in 'Toroslar'da bir Yörük çadırının dumanı tüttükçe bu dünyada bizi kimse yenemez.' diyecek kadar güvendiği Mersin... Limanıyla ticaretin, narenciyesiyle, seralarıyla tarımın merkezi Mersin... Süleyman Şah'tan beri bizim olan Mersin... Selçuklu'nun, Osmanlı'nın emaneti Cumhuriyet'in göz bebeği Mersin.... İstiklal Harbi'nde Toroslar'ı düşmanının tepesine geçiren Mersin... Bugün şu hale bakın bir başka güzelsin Mersin..."

MERSİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor." dedi.

Cumhur İttifakı olarak ortaya konulan tablonun güzelliğine vurgu yapan Erdoğan, Mersin'in ilçelerini de tek tek sayarak selamladı.

Erdoğan, Mersin'in mahallelerinde, narenciye bahçelerinde, yaylalarında, dükkanlarında, atölyesinde, fabrikasında işinin başında, ekmeğinin peşinde olanlara, kadınlara, gençlere ve ülkenin dört bir yanında, sınırlar ötesinde istiklal ve istikbal için mücadele veren Mersin'in tüm kahramanlarına da selamlarını ileterek, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toprakları vatan haline getirmenin de vatan olarak korumanın da bir bedeli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan bayrağımız bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.