AK Parti'nin Muş mitingi

MUŞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti'nin Muş mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Turhan, yağmura rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür etti.

Muş'un bugün ayrı bir güzel olduğunu belirten Turhan, "Bereketli Muş Ovası'nın cömert insanları, meydanları doldurdunuz. Kim geliyor Muş'a, kim geliyor. Dünya mazlumlarının lideri, hizmet adamı Recep Tayyip Erdoğan. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muş'a geldiklerini kaydederek, "Bu kardeşinize FETÖ denen sümüklü Amerika köpeği her türlü zulmü gösterdi. Sizlerden tek istirhamım var. 31 Mart seçimlerinde FETÖ kan davamı unutmayın. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın da 31 Mart'ta yapılacak seçimde Muş halkının AK Parti belediyeciliğini taçlandıracağına inandığını ifade etti.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçiminde de en yüksek oyu alacaklarına inandığını söyledi.

