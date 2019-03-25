AK Parti'nin Muş mitingi

MUŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Kimi söylüyorum? Bay Kemal. Onlar kısır gündemlerinden parti içi mücadelelerinden fırsat bulup Ankara'nın dışına çıkamazlar. Onlar yasakları savunmak, yatırımları sabote etmek için kapısında nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesinden ayrılıp buraya gelemezler." dedi. Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti. Muş'ta bin 544 konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, gelecek dönemde Kepenek'te toplam 500 kişilik sosyal konut projesi yapacaklarını söyledi. İmar barışı ile 25 bin Muşlu vatandaşın mülkiyet sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, 1'i inşaat halinde, 5'i proje aşamasında 6 atık su arıtma tesisini de yakın zamanda kente kazandıracaklarını ifade etti. Ulaştırmada, 16 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 135 kilometre ilaveyle 151 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, yapımı devam eden Malazgirt Çevreyolu'nu, Lice-Kulp-Muş, Ahlat-Ovakışla-Bulanık, Varto-Çaylar-Karlıova ayrımı ve Çobandede-Hınıs-Varto yollarını bu yıl tamamlayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, Muş-Varto, Pattos-Malazgirt-Bulanık, Varto-Bulanık, Yoncalı-Adıvar, Hasköy-Güroymak ayrımı, Erentepe-Karaağıl-Bulanık ayrımı ve Hasköy-Korkut-Ovakışla yollarını da seneye hizmete açacaklarını bildirdi. Toplam maliyeti 2 milyar lira olan Palu-Genç-Muş Demiryolunu deplase ederek, tamamlayıp hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, Yolçatı-Tatvan hattı ile Muş-Tatvan demiryolunu yenilediklerini ifade etti. - "Vatandaşımızın su sıkıntısını çözmemize mani olamadılar" Muş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi biliyorsunuz, eski binaları oradan temizliyoruz ve kısa süre içerisinde de inşallah yeni terminal binamız size hizmete başlıyor. Havalimanımızın 2003 yılında 16 bin olan yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 464 bine ulaştı. Nereden nereye. Hem CHP hem de ittifak ortağı HDP, biliyorsunuz bizim baraj inşa etmemize hep karşı çıktılar. Kimi zaman 'güvenlik' dediler, kimi zaman 'çevre' dediler, hep bir kulp takıp bizi engellemeye çalıştılar ama ne yaptılarsa vatandaşımızın su sıkıntısını çözmemize, toprağını suyla buluşturmamıza mani olamadılar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set vuramadılar. Baktılar olmuyor, şimdi de yaptığımız barajlara çamur atmaya başladılar.

Bugün milyonlarca dekar araziyi sulayan, Türkiye'nin dört bir yanına son 17 yılda 563 baraj yaptık. Biliyorum CHP'nin başındaki zatın yolu buraya düşmez. Kimi söylüyorum? Bay Kemal. Onlar kısır gündemlerinden parti içi mücadelelerinden fırsat bulup Ankara'nın dışına çıkamazlar. Onlar yasakları savunmak, yatırımları sabote etmek için kapısında nöbet tuttukları Anayasa Mahkemesinden ayrılıp buraya gelemezler. CHP Genel Başkanının yolu ola ki Muş'a düşerse emin olun tıpkı Hatay'da yaptığını burada da yapacaktır." Erdoğan, daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hatay'da baraj olmadığını" söylediği görüntüler ile AK Parti döneminde inşa edilen barajların görüntülerinin yer aldığı videoyu izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Kardeşlerim, Ziya Paşa diyor ki 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Ben size Hatay'daki sadece 5 barajı söyledim, yanında bir göleti. Eserlerle konuşuyorum. Bay Kemal, ömrün senin yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Şimdi buraya gelirse Alpaslan-1 Barajı'nı da inkar edecektir. Muş'ta inşasına başladığımız, yarısından fazlasını bitirdiğimiz Alpaslan-2 Barajı'nı da yok sayacaktır. Bu barajın tamamlandığında Muş ovasında 780 bin dekar araziyi sulayacağını, Muş'un 2060 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını da kabul etmeyecektir.

Siz söyleseniz de Bay Kemal Muş'ta son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 83 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtığımızı da reddecektir. Allah kimsenin basiretini bağlamasın, Allah kimseyi Bay Kemal'in durumuna düşürmesin. Çünkü insanın bir kere basireti bağlanınca gözünün önündekini bile göremez, gözü vardır göremez, kulağı vardır duymaz, dili vardır konuşamaz, kalbi mühürlü. İhtiraslarını aklının, vicdanının önüne koyan birisi ne kadar uğraşsanız da hakikati kabul etmez. Muş'tan tüm Türkiye'ye görüntülerle beraber seslendim. Elbette biz hem CHP'ye hem de onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz." - "Devlet olarak size hizmete devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Ovası sulaması birinci kısım tesisini bitirerek, 158 bin dekar gibi büyük bir alanı su ile buluşturacaklarını dile getirdi. Alandakilere, "Muşlu çiftçilerimize destek olmayı onlar istemese de sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz 4,5 sene daha bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Bu ülkenin başında mı?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını aldıktan sonra, "Bitti, bitti. Biz devlet olarak size hizmete devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Muşlu üreticilere 977 milyon tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye genelinde bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını anlattı. Erdoğan, Muşlu çiftçilerin de bu ödemelerden paylarına düşeni alacağını vurguladı. Bugün yine müjdelerle geldiklerini aktaran Erdoğan, "Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 milyon avroluk ekipmanlarla donatacağımız ortak kullanım atölyesi kuruyoruz. İşletmelerimizin öz sermayeleriyle edinemedikleri makine ve ekipmanları burada kullanmalarını mümkün kılıyoruz. Böylece organize sanayimizin hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu. Muş'un tabii güzelliklerinden daha fazla istifade etmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bölgede terör örgütünün esareti kırıldıkça hem daha fazla yatırım hem daha çok turist çektiğini kaydetti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm gelirlerinin son yıllarda ciddi oranda artmaya başladığını aktaran Erdoğan, "Bir dönem bölücü terör örgütünün cirit attığı yerlere artık emniyet geldi, huzur, barış esenlik geldi. Muş'un da huzur ortamından daha fazla istifade etmesini istiyoruz." dedi.