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Ak Parti'nin Ordu adayı eski bakan Hilmi Güler

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mehmet Hilmi Güler olduğunu açıkladı.

Ak Parti'nin Ordu adayı eski bakan Hilmi Güler

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Mehmet Hilmi Güler olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Ordu'da Büyükşehir Belediyesi adayını Mehmet Hilmi Güler olarak açıkladı. 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğan Mehmet Hilmi Güler, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 22'inci dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.
Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Enver Yılmaz'ın AK Parti Genel Merlezi tarafından istifası istenmişti. 18 Eylül 2018'de istifa eden Yılmaz'ın yerine Altınordu ilçe Belediye Başkanı Engin Tekintaş belediye meclisinde yapılan oylamayla Ordu Büyükşehir Belediye Balkanlığı'na seçilmişti.

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Ak Parti'nin Ordu adayı eski bakan Hilmi Güler

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