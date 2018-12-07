AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'e coşkulu karşılama

Nedim KOVAN- Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/ORDU, (DHA) - AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Hilmi Güler, memleketi Ordu’da coşkulu kalabalık tarafından davul-zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Hilmi Güler, "Ordumuz zaten son derece itibarlı bir şehir. Bu itibarı ve güzelliği büyütmeye geldik. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.

AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler için Ordu-Giresun Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu il Başkanı Halit Tomakin, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe belediye başkanları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Boynuna mor-beyaz yeni Orduspor atkısı takılan ve çiçekle karşılanan Güler, vatandaşlarla tokalaştı.

'BU SEVGİYE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Kendisini karşılamaya gelen herkese teşekkür eden Hilmi Güler, "Bu büyük coşkuya teşekkür ediyorum. Bu sevgiye, coşkuya layık olmaya çalışacağız. Bir sefer başlatıyoruz, sevgi hareketi. Sevgiyi büyütmeye geldim. İnşallah sevgiyi merkeze alarak, kardeşlik türküleri söyleyerek kalkınma hareketi başlatacağız. Bunun temelinde sevgi ve inanç var. Bu çalışmayı birlikte yapacağız. Proje zaten bizim meselemiz. Birikimimizle halledeceğiz. Temel mesele sevgi ve gönül hareketi. Gönül köprüsü kurmaya geldik. Ordumuz zaten son derece itibarlı bir şehir. Bu itibarı ve güzelliği büyütmeye geldik. Bu bir sevda hareketi, seferdir, Allah bizi mahcup etmesin. Bu Ordu hareketi, aynı zamanda şunu ifade etmek istiyorum; ben yok, biz yok siz var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

'ORDU'YU YILDIZ BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ'

Havalimanı çıkışında parti otobüsü üzerine çıkarak kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Hilmi Güler, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bir sevda hareketini, bir sevgi hareketini başlatıyoruz. Sevgiyi büyütmeye geldik ve bu güzel cuma gününde, bu güzel hareketi başlatıyoruz. Sizlerle beraber bu seferi başlatıyoruz. Zaten projeler bizim işimiz, projeleri zaten yapacağız. Ordu’yu bir yıldız şehir yapacağız. Ben yok, biz yok, sizler varsınız. Dolayısıyla buradaki bütün hareket size dönük olacak. Gençlere, hanımlara, dar gelirlilere ve hepinize birden. Dediğim gibi hiçbir ayrılık yok, biz sevgimizi büyütmeye geldik, sevdamızı büyütmeye geldik ve hayallerimizi gerçekleştirmeye geldik. Dolayısıyla bu güzel hareketi başlatmaya vesile olan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum, hepinize selamları var. Hepimiz teker teker bu güzel davanın birer erleri olarak bu sevgiyi büyütmeye geldik ve bu amaçla beni size gönderdi, sevgisiyle gönderdi, sevdasıyla gönderdi" diye konuştu.

Davul zurna eşliğinde coşkulu kalabalığın 'Ordu seninle gurur duyuyor' sloganları eşliğinde havalimanından ayrılan Hilmi Güler, uzun araç kuyruğu eşliğinde karayoluyla kent merkezine hareket etti.