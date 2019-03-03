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AK Parti'nin Ordu mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Dava adamı olmak pazara kadar olmaz ölene kadar olur" - "(İdris Naim Şahin) Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" - "Bizde dostluk, bizde muhabbet pazara kadar değil mezara kadar, mezara. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz olur" - "Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır"

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dava adamı olmak pazara kadar olmaz ölene kadar olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Orduluları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Yoldaşım, gönüldaşım, kaderdaşım Ordu." ifadelerini kullandı.

Son 1 yılda üçüncü defa Ordu'ya geldiğini söyleyen Erdoğan, kente her gelişinde kendilerini bağrına basan Ordululara şükranlarını sundu.

Gece arayarak Ordu'nun hava durumu hakkında bilgi aldığını ve yağmurlu olduğunu öğrendiğini aktaran Erdoğan, "Ama dedim, Ordulu yağmura filan bakmaz. Çünkü yağmur berekettir, rahmettir, çünkü 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ordu'yu hatırlatır' dedik ve buradayız." diye konuştu.

Ordu'nun bir kez daha kendi kardeşine, milletin adamına, milletin partisine, gönül belediyeciliğine ve tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Erdoğan, "Şurada ne kaldı? 27 gün. Seçim gününe kadar, hanım kardeşlerime sesleniyorum, kale içeriden fethedilir, gece-gündüz çalışmaya var mıyız? Girmedik ev bırakmıyoruz değil mi?" diye sordu.

Alandaki gençlere de "Ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi?" diye soran Erdoğan, Saadet Partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin'i isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir." dedi.

"Deniz üstü piyade, muhabbetler ziyade, ölüm var ayrılık yok bizim için dünyada" ifadelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dostlarımız burada, işte bu meydanda. Bizde dostluk, bizde muhabbet pazara kadar değil mezara kadar, mezara. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne de dostluğumuz olur. Seni alacağım, belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım, sonra seni milletvekili yapacağım, sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın, sattıktan sonra da utanmadan, sıkılmadan ve kalkacaksın sağda solda pazarlamaya yelteneceksin." diye konuştu.

"Ordulu kardeşlerim, onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Gereken dersi ona evelallah 31 Mart'ta veriyor musunuz?" diye soran ve vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Allah sizlerden razı olsun. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın. Aynı şekilde dava adamı olmak sıradanlaşmak değildir, dava adamı olmak pazara kadar olmaz ölene kadar olur.

İşte aynı şekilde arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz."

Erdoğan, meydandakilere "Ordu, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta bir kez daha tevazu, samimiyet, gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Ordu, 31 Mart'ta büyükşehirde Hilmi Güler kardeşime ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" diye sordu. Olumlu yanıt alması üzerine de Erdoğan, "İşte Hilmi Güler kardeşimizle partiyi beraber kurduk, bakın beraber yürüyoruz, hiç ayrılma olmadı. Niye? Dava adamı olmak budur da onun için." dedi.

Vatandaşlara, "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtı alınca "Maşallah, barekallah. Ordu'ya rekor kırmak yakışır, rekora var mıyız? Bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? Büyükşehirde Hilmi Güler kardeşim için sandıkları patlatıyor muyuz? Altınordu'da Aşkın Tören kardeşimiz için sandıkları patlatıyor muyuz? Aynı şekilde diğer ilçelerde de AK Parti ve Cumhur İttifakı adayları için sandıkları patlatıyor muyuz? Seçim gecesi Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim." diye konuştu.

(Sürecek)

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