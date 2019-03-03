AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu ve Ünye'ye yeni birer organize sanayi bölgesi kuruyoruz, proje çalışmaları devam ediyor. Fatsa'daki mevcut organize sanayi bölgesini de genişletiyoruz. Buralarda üretim başladığında inşallah 10 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak." dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Ordu'nun "şehir" demek olduğunu belirten Erdoğan, "Biz de bugüne kadar adını hep şehirden alan Ordu'ya yatırımlarımızla hizmetlerimizle projelerimizle ismine layık hale getirmek için çalıştık." ifadesini kullandı.

Ordu'ya son 17 yılda 21 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 3 bin 547 yeni derslik inşa edildiğini, bugün Ordu Üniversitesinin 21 bin öğrencisi, 734 akademisyeniyle bölgesinin yükselen yıldızı haline geldiğini söyledi.

Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bir kaç yıla kadar merkezde bin kişi kapasiteli bir yurt binası daha açılacağını bildirdi.