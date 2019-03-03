AK Parti'nin Ordu mitingi

ORDU (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle Hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz." dedi. Erdoğan, partisinin Ordu İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti. Alandakilere, HDP'li yöneticilerin konuşmalarını dinleten Erdoğan, "Bunlara cevabı veriyor muyuz 31 Mart'ta?" diye sordu. HDP'li bir yöneticinin, "Bizim arkamızda PKK/PYD var." dediğine işaret eden Erdoğan, "Ey kadın; bizim arkamızda işte benim milletim var, halkım var ve biz Hakka sırtımızı dayadık." diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah'a dayan sa'ye sarıl hikmete ram ol, Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizimki bu. Ne diyor? Bizi tükürükle boğacakmış. Ne diyor? 'Temmuz'a kadar terör kanunu çıkmazsa savaş çıkar'. Ne oldu? Temmuz, hepsi geride kaldı. Sizi gömdük gömüyoruz. Cudi'de gömdük, Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük, Kandil'de gömdük ve gömmeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede evelallah bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Ne diyor utanmadan? 'Kürdistan' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ben sana bak önce bu bölgeleri sayayım. Bizim Doğu Anadolumuz, Güneydoğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolumuz, Egemiz, Marmaramız var. Çok meraklıysan Irak'ın kuzeyinde de Kürdistan var, hadi güle güle...Gidersin oraya, orada yaşarsın ama Türkiye'de böyle bir bölge yok. Bu tür heveslilere de akılları hangi dilden anlarlarsa o dersi veririz. Ama en güzel dersi 31 Mart'ta benim milletim onlara verecek."

- "Formüllerle yürüttük, yürütüyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için de milletimiz şu gerçeği çok iyi bilmeli. Türkiye'nin işte Suriye'de Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Afrin'de yaptı mı? Cerablus'ta yaptı mı? İdlib'de şu anda her türlü tedbirimizi aldık mı? Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan bir karar verilemez. Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle Hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz." diye konuştu. Stratejik ortaklarının, bin 500 polise Glock marka tabanca ya da insansız hava aracı alacaklarında ,"Kongreden izin çıkmadı." yanıtını verdiğini aktaran Erdoğan, "Çok enteresandır. Ama ne oldu? Bunların bize bu yaptıklarının sonucunda bak şimdi çıktı. Karadeniz'in bu uşağı Trabzonlu, insansız hava aracını yapıyor mu? Silahlı insansız hava aracını yapıyor mu? Şimdi de daha büyüğünü yapıyor. Bizi bunlar şimdi savunma sanayisinde belli bir güce getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Savunma sanayinde daha güçlü olacağız" Erdoğan, savunma sanayisinde 2,5 milyar dolarlık ihracatın bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldiğimizde biz savunma sanayimizin yüzde 20'sini hallediyorduk, şimdi yüzde 65'ini halleder hale geldik ve daha da iyi, daha da güçlü olacağız. Güçlü olacağız ki bölgede belirleyici olalım. Milli güvenlik politikalarımızı hedef almayı, en önemli misyonu, en önemli işi olarak gören CHP Genel Başkanının kafası bu işlere basmaz. CHP, sadece ülkemize sığınan mazlumları, şehit edileceklerini bile bile Boraltan Köprüsü'nde katillerine teslim etmekten anlar. Bu konuları idrak etmek için önce yüreğiniz temiz, kalbiniz pak, gönül gözünüz açık olacak. Gönül gözü kapalı olanın dünya gözü, işte böyle her şeyi para olarak görür, siyasi çıkar olarak görür, menfaat olarak görür, rant olarak görür. Türkiye'nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi büyük ölçüde Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Şayet Suriye meselesini kendi sınır emniyetimizi ve Suriye halkının huzurunu, güvenliğini, refahını sağlayacak şekilde çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Geldiğimiz noktada, çözümün ancak Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölümlerinde güvenliği ve huzuru doğrudan kendimizin sağlamasıyla mümkün olabileceğini gördük. 911 kilometre bizim sınırımız var. Diğer ülkelerin hiçbirinin orada sınırı yok. Dolayısıyla bizim sınırımızın güvenliğini kim sağlayacak? ABD mi, Rusya mı, İran mı? Biz sağlayacağız. Onun için tedbirlerimizi aldık. Onun için Fırat Kalkanı harekatını yaptık, onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık, onun için şu anda İdlib'de inisiyatif aldık. Bunun için Münbiç'in teröristlerden arındırılması ve ülkemizin gözetiminde yeniden yapılandırılması konusunda ısrarcıyız. Bunun için Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü Suriye meselesinin kalıcı çözümünü sağlayamayız, başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'nin kendi evlerine dönüşünü temin edemeyiz. "

- "315 bin kişi geri döndü" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirdikleri bölgelere şu ana kadar 315 bin kişinin geri döndüğünü ve bu sayının her gün arttığını bildirdi. Diğer bölgelerde de aynısını yapmak zorunda olduklarına değinen Erdoğan, "Şimdi Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması, serbest seçimlerin yapılması gibi konuları içeren siyasi süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Seçimlere 29 gün kaldığına işaret eden Erdoğan, "Hep beraber sadece burada kalmayacağız. Ordu denilince akla sadece Ordu gelmesin. İstanbul'un büyük bir çoğunluğu Ordulu. Tamam. Buradan telefonlarınıza sarılıp Ordulu kardeşlerimi arayacak mısınız? Onlara ne diyeceksiniz? Yanlış yok ha. Oyları birleştirelim, İstanbul'un dışında nerede varsa oraları da arayalım, bütün akrabayı arayalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Cumhur İttifakı'nın karşısına, bir yanına FETÖ'yü bir yanına PKK'yı alıp önümüze çıkan birkaç partiye 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz? " diye konuştu.

Bu seçimin farklı olduğunun altını çizen Erdoğan, onun için her yerde hizmetlerle ülkeyi daha güzel yapmaya devam edeceklerini vurguladı. - Notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ordu Çevreyolu'nun yapımı tamamlanan 1. etabının açılışı için canlı bağlantı yapıldı. Açılış noktasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çevre yolunun Ordu'nun şehir içinden geçen sahil yolunun trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını ve 40 dakikalık geçiş süresinin 10 dakikaya ineceğini söyledi. "Boztepe Tüneli 3 bin 300 metre, görüyorsunuz Ferhat... Şirin... Deldik mi dağları? İş bilenin, o kadar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu güzel yollar milletimize hayrola." dedi. Daha sonra açılış gerçekleştirildi. Miting alanında, "Dilde değil gönülde sevdamız, Ordu'ya hoşgeldin başkomutanım", "Büyük davalar, büyük fedakarlıklar ister. Sonuna kadar seninleyiz Reis" ve "Sen Ordu'ya gelince yüzüm güler, gönlüm güler, bir de başkan olunca Hilmi Güler, Ordu güler" ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti.