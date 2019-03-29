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AK Parti'nin Pendik mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Huzur, ortak akıl, mutluluk diyeceğiz. Böylece muhteşem bir Pendik ve İstanbul'u birlikte inşa edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Huzur, ortak akıl, mutluluk diyeceğiz. Böylece muhteşem bir Pendik ve İstanbul'u birlikte inşa edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin Pendik mitinginde konuşan Yıldırım, bu mübarek şehre vefa borcu ve gönül borcu olduğunu dile getirerek, borcunu ödemeye geldiğini söyledi.

İstanbul ve Pendik için güzel projeleri olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne dedik? Trafik dert olmaktan çıkacak. Ulaşım tek dert olmaktan çıkacak. Kim yapar bunu? Sözüm söz Pendik rahat ol. İşimize, gücümüze ve evimize daha rahat gidip geleceğiz. Güneşte yanmadan yağmurda ıslanmadan her yere ulaşacağız. İstanbul'da metro uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ulaşım araçlarını birbiriyle birleştirdiğimizde artık kesintisiz ulaşımı İstanbul'un her köşesine yayacağız."

İstihdam konusuna değinen Binali Yıldırım, "Çalışmak isteyen gençlere, kadınlara ve erkeklere İstanbul'da 5 yılda 500 bin istihdam sağlayacağız. İş ve aş bulmalarını temin edeceğiz. Kendi işimi yapmak istiyorum diyenlere de destek bizden iş çalışmak sizden diyoruz. Daha çok işimiz ve aşımız olacak. Eğitim ve sağlıkta kültür ve sanatta daha çok hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Binali Yıldırım, bir müjdesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Su faturalarını indiriyoruz. Suları metreküp üzerinden değil artık nüfus üzerinden göndereceğiz. Çok nüfusu olan daha az ödeyecek ve böylece su faturaları ucuzlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Huzur, ortak akıl, mutluluk diyeceğiz. Böylece muhteşem bir Pendik ve İstanbul'u birlikte inşa edeceğiz. Ahmet Cin, Binali Yıldırım başkan olunca yapmayacağımız şeyler de var. Onlardan bahsedelim. Ayrı gayrı yok, öteki ve beriki yok. Yetimin hakkını çarçur etmek yok. Sorunları torunlara bırakmak hiç yok. Pendik, Beykoz, Sancaktepe, Bakırköy de bizim. Gönlümüz bir tasamız bir. Sevincimiz ortak. Geleceğimiz İstanbul. İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına getireceğiz. Pazar günü desten yazacak mıyız? Cumhur İttifakı'na sandıktan çıkacak her oy İstanbul'un, Pendik'in, aydınlık yarınları demektir."

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