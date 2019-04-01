AK Parti’nin rekor oy aldığı Hayrat’ta bağımsız aday kazandı

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun’u alırken, Artvin’i kaybetti. Trabzon’un Hayrat ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde Türkiye’de ilçeler bazında yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kıran AK Parti mevcut belediye başkanı Mehmet Nuhoğlu’nun bağımsız aday olması nedeniyle bu rekorunu sürdüremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en büyük destek ise babaocağı Rize’den yüzde 72,14 oy oranıyla geldi. 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AK Parti, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 32 ilçede kazanırken, CHP 11 ilçede, MHP 12 ilçede, İYİ Parti 1 ilçede, Saadet Partisi ise 1 ilçede kazandı. AK Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde Türkiye’de ilçeler bazında yüzde 82,72 oy oranıyla rekor kırdığı Trabzon’un Hayrat ilçesinde ise bağımsız aday seçimi kazandı. 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği için bağımsız olarak seçime giren Mehmet Nuhoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yüzde 52,43 oy oranı ile kazandı.

Artvin tekrar CHP’ye geçti

Bir önceki yerel seçimlerde CHP’li adayın belediye başkanlığı yaptığı 2014 seçimlerinde ise AK Parti’nin yüzde 46,23 oy oranı ile kazandığı Artvin Belediyesi tekrar CHP’ye geçti. 2017 yılında belde iken ilçeye dönüştürülen Kemalpaşa’da CHP’li aday kazandı. Arhavi, Borçka, Hopa ve Şavşat ilçelerindeki AK Parti belediyelerini 2019 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre az bir farkla CHP’li adaylar kazandı. Murgul ve Yusufeli ilçelerinde ise AK Parti’li adaylar güven tazeledi.

CHP’nin Doğu Karadeniz’deki kalesi Giresun artık AK Parti’nin

CHP’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kalesi olan Giresun, çok az bir oy oranı ile AK Parti’ye geçti. 10 yıldır CHP’li Kerim Aksu’nun belediye başkanlığı yaptığı Giresun’u resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Aytekin Şenlikoğlu kazandı. AK Parti’den CHP’ye Tirebolu ve Eynesil ilçeleri geçerken, Piraziz CHP’ye yine ‘devam’ dedi. AK Parti’den MHP’ye ise Yağlıdere, Alucra ve Çamoluk ilçeleri geçti.

Giresun’da MHP’den ise AK Parti’ye Doğankent ilçesi geçti. AK Parti’den Saadet Partisine geçen ilçe ise Çanakçı oldu. AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmediği için Saadet Partisi’ne geçen Tuncay Kasım, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,81 oy oranı ile belediye başkanlığını kazandı.