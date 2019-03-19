HABER

AK Parti'nin Sakarya mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Attığımız tüm adımlar, Sakarya'yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya'yı geliştirdi. Sakaryalıların refahı arttı, hayat standartları önemli ölçüde iyileşti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Attığımız tüm adımlar, Sakarya'yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya'yı geliştirdi. Sakaryalıların refahı arttı, hayat standartları önemli ölçüde iyileşti." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Varank, kenti 17 yıldır geliştirmenin derdinde olduklarını söyledi.

Desteklerinin her zaman Sakarya'nın emrinde olduğunu aktaran Varank, küçük büyük demeden üretim yapan herkesi desteklediklerini anlattı.

Özel sektör yatırımlarına verilen teşviklerin kentte 38 bin vatandaşa yeni iş imkanı oluşturduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"KOSGEB, Sakarya'da 6 binin üzerinde KOBİ'ye katkı sağladı. Bakın bizden önce, sadece 22 KOBİ, KOSGEB desteğinden
faydalanabilmiş. Şehrimizin girişimcilik ruhunu da harekete geçirdik.
15 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimleri verdik. Sakarya'ya 3 yeni OSB daha kurduk. Buralarda 22 binin üzerinde vatandaşımız sanayi için emek veriyor, ekmeğini kazanıyor. Esnafımız için Ferizli ve Gevye küçük sanayi sitelerini şehrimize kazandırdık. Teknoparkımızı, Ar-Ge merkezlerini ve TÜBİTAK kanalıyla başvuran projeleri teşvik ettik, üretimin değerine değer kattık. Kalkınma Ajansımız burada tarımdan sanayiye, turizmden enerjiye 214 farklı projeye 61 milyon liralık yatırım yaptı. Attığımız tüm adımlar, Sakarya'yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya'yı geliştirdi. Sakaryalıların refahı arttı, hayat standartları önemli ölçüde iyileşti."

Sakarya'nın vatan savunmasını çok iyi bildiğini, kentin hattı müdafaanın değil, sathı müdafaanın şehri olduğunu dile getiren Varank, "Sakarya, Türkiye'nin geleceğini, milletimizin yürüyüşünü her şeyden önemli görmüştür. O yüzden 31 Mart'ta Sakaryalı kardeşlerimin sadece Sakarya için değil, Türkiye için sandığa gideceğini çok iyi biliyorum. Sakarya'dan AK Parti'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza verilecek her oyun, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne, yedi düvelle mücadelesine verilecek oy olacağını sizler çok iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

- "Sakarya yatay mimariyle gelişiyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da kentin tarihi bir buluşmaya şahit olduğunu belirterek, kentin yatay mimariyle geliştiğini, çevrenin, yeşilin, doğanın ve su kaynaklarının korunmasından asla taviz vermediklerini vurguladı.

Hidroelektrik santralleri ve barajlarla şehrin kendi enerjisini ürettiğini aktaran Toçoğlu, deprem sonrası ayağa kalkan Sakarya'nın, bugün herkesin iftihar ettiği bir kent olarak gösterildiğini dile getirdi.

- "Bu ülkeye dair hayallerimiz var"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin hem Sakarya hem Türkiye hem de gönül coğrafyası için önemli bir dönemeç olduğunu söyledi.

Tever, gelecek nesillere daha güzel bir Sakarya bırakmak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bizim bir davamız var. Bizim bir heyecanımız var. Bizim bu ülkeye dair hayallerimiz var, ülkemiz ve milletimiz için çarpan kocaman bir yüreğimiz var. Hep beraber dava aşkımızla, tükenmeyen enerjimizle, yüzümüzdeki gülümseme ve halka hizmet inancımızla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bu seçim beka için milli karar, cumhur için istikrardır"

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce ise 31 Mart'ta Türkiye'nin yeni bir sınavdan geçeceğini ifade etti.

Yerel seçimlerin güçlü ve büyük Türkiye'nin yeniden şahlanma noktası olduğunu vurgulayan Yüce, "Biliyoruz ki bu seçim beka için milli karar, cumhur için istikrardır. Bu seçim geleceğimizin teminatıdır. Bu seçimde aday olmak demek, makama talip olmak değil, hizmete talip olmak demektir. Milletin hizmetine talip olduk. Milletimizin derdiyle dertlenmeye, derde derman olmaya talip olduk." diye konuştu.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Elma işçilerinden Türk Bayraklı milli mesajElma işçilerinden Türk Bayraklı milli mesaj
18 Mart ve şehitler anısına Kazdağları’na 500 dağcı tırmanış yaptı18 Mart ve şehitler anısına Kazdağları’na 500 dağcı tırmanış yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK parti mitingi sakarya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank seçim2019

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.