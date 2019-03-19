AK Parti'nin Sakarya mitingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Attığımız tüm adımlar, Sakarya'yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya'yı geliştirdi. Sakaryalıların refahı arttı, hayat standartları önemli ölçüde iyileşti." dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Varank, kenti 17 yıldır geliştirmenin derdinde olduklarını söyledi. Desteklerinin her zaman Sakarya'nın emrinde olduğunu aktaran Varank, küçük büyük demeden üretim yapan herkesi desteklediklerini anlattı. Özel sektör yatırımlarına verilen teşviklerin kentte 38 bin vatandaşa yeni iş imkanı oluşturduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti: "KOSGEB, Sakarya'da 6 binin üzerinde KOBİ'ye katkı sağladı. Bakın bizden önce, sadece 22 KOBİ, KOSGEB desteğinden

faydalanabilmiş. Şehrimizin girişimcilik ruhunu da harekete geçirdik.

15 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimleri verdik. Sakarya'ya 3 yeni OSB daha kurduk. Buralarda 22 binin üzerinde vatandaşımız sanayi için emek veriyor, ekmeğini kazanıyor. Esnafımız için Ferizli ve Gevye küçük sanayi sitelerini şehrimize kazandırdık. Teknoparkımızı, Ar-Ge merkezlerini ve TÜBİTAK kanalıyla başvuran projeleri teşvik ettik, üretimin değerine değer kattık. Kalkınma Ajansımız burada tarımdan sanayiye, turizmden enerjiye 214 farklı projeye 61 milyon liralık yatırım yaptı. Attığımız tüm adımlar, Sakarya'yı 16 yılda 18 kat büyüttü, Sakarya'yı geliştirdi. Sakaryalıların refahı arttı, hayat standartları önemli ölçüde iyileşti."

Sakarya'nın vatan savunmasını çok iyi bildiğini, kentin hattı müdafaanın değil, sathı müdafaanın şehri olduğunu dile getiren Varank, "Sakarya, Türkiye'nin geleceğini, milletimizin yürüyüşünü her şeyden önemli görmüştür. O yüzden 31 Mart'ta Sakaryalı kardeşlerimin sadece Sakarya için değil, Türkiye için sandığa gideceğini çok iyi biliyorum. Sakarya'dan AK Parti'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza verilecek her oyun, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne, yedi düvelle mücadelesine verilecek oy olacağını sizler çok iyi biliyorsunuz." diye konuştu. - "Sakarya yatay mimariyle gelişiyor" Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da kentin tarihi bir buluşmaya şahit olduğunu belirterek, kentin yatay mimariyle geliştiğini, çevrenin, yeşilin, doğanın ve su kaynaklarının korunmasından asla taviz vermediklerini vurguladı. Hidroelektrik santralleri ve barajlarla şehrin kendi enerjisini ürettiğini aktaran Toçoğlu, deprem sonrası ayağa kalkan Sakarya'nın, bugün herkesin iftihar ettiği bir kent olarak gösterildiğini dile getirdi.