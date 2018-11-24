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Ak Parti'nin Samsun adayı eski bakan Mustafa Demir

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Mustafa Demir'i açıkladı.

Ak Parti'nin Samsun adayı eski bakan Mustafa Demir

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Mustafa Demir'i açıkladı.
AK Parti'de, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Mustafa Demir gösterildi. 18 Ocak 1961'de, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğan mimar ve sanayici Mustafa Demir, 22 ve 23'üncü dönemlerde Samsun Milletvekilliği yaptı. Demir, 60'ıncı Hükümet'te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.
Yusuf Ziya Yılmaz'ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından 3 Mayıs 2018 tarihinden beri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Zihni Şahin yürütüyor.
KARADUMAN: HAYIRLI OLSUN
AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Mustafa Demir'in adaylığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaduman, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Demir, partimize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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Ak Parti'nin Samsun adayı eski bakan Mustafa Demir

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