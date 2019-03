AK Parti'nin Samsun mitingi

Samsun ve ilçelerini selamlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsına, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verdiği destek için Samsunlulara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bu kardeşinize güvendiğiniz için, ikinci kez cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet etme şerefini verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin itimadına layık olmaya çalışacağız. Sizlerin emanetini namusumuz, canımızdan bir parça bilip asla halel getirmeyeceğiz. İlk günkü aşkla, heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yeni başarılara, yeni zaferlere, çok daha güzel ve aydınlık günlere inşallah yine sizlerle beraber taşıyacağız. Samsun, bugün bir başkasınız. Her zamanki gibi coşkunuz, kadirşinaslığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün yine Samsun'a şöyle içten bir maşallah diyorum. Rabbim sizi kem gözlerden, nazarlardan saklasın diyorum." diye konuştu.

Vatandaşların "Samsun seninle gurur duyuyor." sloganlarına "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını veren Erdoğan, "Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor. Samsun tıpkı bir asır önce olduğu gibi yine iradesine, bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun, bir kez daha Türkiye'ye öncülük etmeye, liderlik etmeye hazırlanıyor. Samsun'un 31 Mart günü yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum. Samsun'un bir kez daha 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.' diyeceğine inanıyorum. Samsunlu kardeşlerimin bir kez daha işi ehline, liyakatli kadrolara teslim edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.