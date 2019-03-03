AK Parti'nin Samsun mitingi

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, CHP'nin salon toplantılarıyla "dostlar alışverişte görsün" kabilinden üç beş mitingle seçim dönemini geçirmeye çalıştığını, AK Parti'nin illerin, ilçelerin en büyük meydanlarında yüzbinlerle buluştuğunu belirtti.

Haritayı renklere bölmeden, her ile, ilçeye 82 milyona ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, mitinglerin sadece bir seçim çalışması değil, aynı zamanda milletle istişare ettikleri gönül meclisleri olduğunu söyledi.

"Mitingler bizim ilham aldığımız, güç aldığımız daha büyük mücadeleler için kuvvet topladığımız en önemli enerji kaynağımızdır." diyen Erdoğan, mitinglerin meydanların, sokağın sesine aracısız kulak verme vesilesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir. Çünkü bu meydanda hesap yok, bu meydanda sadece muhabbet var." diye konuştu.