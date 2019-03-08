AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Önümüze çıkarılmak istenen her türlü engele rağmen Türkiye, hep ileri gidip büyüdü. FETÖ'süne, PKK'sına, DEAŞ'ına rağmen hep ileri gittik, dimdik duran bir liderimiz var." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Mitinginde yaptığı konuşmada, tıpkı ismi gibi şanlı bir halka sahip olan Şanlıurfa'nın evliyalar şehri olduğunu anlatan Oktay, Şanlıurfa'nın bereketin adı, mücadelenin şehri olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın ilçelerinin isimlerini sayarak, tüm kente selam yollayan Oktay, Şanlıurfalılarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Oktay, Şanlıurfa'nın bugün "sevgilisiyle" buluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ülkesine aşık, milletine aşık, Şanlıurfa'ya aşık Cumhurbaşkanımızla buluşacağız. Dün harika bir güne başladık, 3 aylar başladı. Hepinizin kandili kutlu olsun. İnşallah tüm Şanlıurfa'da, ülkemizde, bölgemizde ve tüm İslam coğrafyasındaki Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olur. Aynı zamanda bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Sadece bir gün değil, 365 gün bizim için kıymetlisiniz. Urfa, bizim için başka bir anlam daha ifade ediyor. Ensar şehir dedik. Türkiye'de sadece sadece içerideki sıkıntılarda değil, dünyanın neresinde sıkıntı olursa olsun, nerede bir mazlum varsa Türkiye oradadır. Türkiye oradayken, Şanlıurfa da orada olduğunu Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak gösterdi. Urfa'nın sıkıntıda olan kardeşlerine nasıl yüreğini ve gönlünü açtığını iyi bilenlerdenim. Allah hepinizden razı olsun."