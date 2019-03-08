AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

Şanlıurfa'nın tarihinin İdris Nebi ve Nuh Nebi ile şereflendiğini belirten Erdoğan, "Hazreti İbrahim için yakılan ateşi suya, odunları da balığa dönüştüren Urfa. Hazreti Eyyüb'ün sabrıyla şifa bulduğu Urfa, Hazreti Elyesa'ya, Hazreti Şuayb'e, Hazreti Lut'a, Hazreti Musa'ya ev sahipliği yapan Urfa. Evliya Çelebi'nin 'Deyr-i Mesih' dediği, Hazreti İsa'nın şehri Urfa. Hazreti Ömer'in yadigarı Urfa. Haçlı seferlerinde kahramanlıklarıyla nam salan Urfa, Yavuz Selim'in emaneti Urfa. Osmanlı'nın Rakka Eyaleti'nin merkezi Urfa. Düşman işgaline karşı kıyama kalkan, yüreğinin ve bileğinin hakkıyla 'Şanlı' unvanını alan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum." sözleriyle konuşmasına başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Urfa'nın geleceğine kastedenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

Şanlıurfa'nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan ayrıca, "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum." dedi.

Şanlıurfa'nın geçmişinin Şair Nabi'den Kazancı Bedih kadar binlerce kültür, sanat ve edebiyat insanıyla süslü olduğunu bildiren Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini, anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan" mısralarını okudu.

Şanlıurfalıların özünde, sözünde ve hikmetinde nimetin kıymetini bildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Urfayı ne kadar anlatsak, ne kadar yüceltsek azdır. Bu şehre hayranlığımızı anlatmaya kelimeler yetmez, biz Urfa'yı seviyoruz. Urfa'nın da bizi sevdiğini biliyoruz. Bugüne kadar hep yanımızda yer aldınız, inşallah 31 Mart seçimlerinde de yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı ve ahitleşmemizi çok daha ileriye taşıyacağız. Urfa'nın geleceğine kast edenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiyesi'ne hazır hale getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz."