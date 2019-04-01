AK Parti'nin Şanlıurfa'da kayyum başarısı

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan Şanlıurfa'daki 4 ilçe belediyesinden 3'ünü kazandı.

Kayyum atanan belediyelerin bulunduğu Şanlıurfa'nın Halfeti, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı. AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında en fazla fark Halfeti'de görüldü.

AK Parti, yaklaşık 30 yıldır HDP ve CHP'nin kazandığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da memleketi olan Halfeti'de belediye başkanlığını alarak ilki başardı. AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde en fazla farkla kaybettiği Halfeti'de dün yapılan seçimleri ise açık ara farkla kazandı.

Eski Halfeti Kaymakamı ve belediye başkan vekili olan AK Parti adayı Şeref Albayrak, yüzde 54,92 oy alarak ikinci sırada olan HDP adayı Abdurrahman Çiftçi'ye yüzde 17,36'lık fark attı. Çiftçi'nin oyu ise yüzde 37,56 da kaldı.

AK Parti'nin Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy yüzde 51 oy alarak ikinci sırada olan HDP adayı Mahmut Çakmak'a yüzde 11,82'lik fark attı. Çakmak'ın oyu ise yüzde 39,18 oldu.