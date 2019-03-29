AK Parti'nin Sarıyer mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi ben buradan soruyorum, seçimden sonra bu parti şayet kazanırsa, CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine eş başkanlar atayacak mı? Eğer öyleyse bunların kim olduğunu bilmek, bu şehirde yaşayan insanların hakkı değil mi?" dedi. Erdoğan, partisinin Sarıyer mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin bulunduğunu ama Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını belirterek, "Nerede o? Irak'ın kuzeyinde." ifadesini kullandı. "Bay Sezai, terör sevicileriyle beraber defol, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesine git" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi CHP kimlerle ortaklık yapıyor? Bunlarla. Başka? HDP. Başka? Maalesef Saadet. Dörtlü mekanizma. Şimdi bu dörtlü mekanizmaya, ben diyorum ki gelin inşallah pazar günü bir Osmanlı tokadını sandıklarda atalım. Ama şimdi ben siz hanım kardeşlerimden çok büyük destek bekliyorum, çok büyük gayret bekliyorum. Zira kale içeriden fethedilir."

Gençlere de seslenen Erdoğan, "Durmak yok çok gayret edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir tanesi de çıkıyor ne diyor biliyor musun? Bir tane kadın, o da diyor ki 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık, YPJ'ye dayadık, PYD'ye dayadık.' Be ey kadın, biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Şu anda Sarıyer'i 5 yıldır yöneten zihniyet bunlar değil mi? Bu CHP, bunlardan farklı mı? Bunlarla zaten el ele omuz omuza. Dolayısıyla bu oyunu bizim bozmamız lazım. Bu oyuna bir daha gelmememiz lazım. Onun için diyorum ki ne yapalım yapalım, pazar günü bu işin gidişini değiştirelim." - "İmamoğlu'nu kim tanıyor dünyada?" "Şimdi ben buradan soruyorum, seçimden sonra bu parti şayet kazanırsa, CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine eş başkanlar atayacak mı?" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer öyleyse bunların kim olduğunu bilmek, bu şehirde yaşayan insanların hakkı değil mi? Meydan okuyor adam. İstanbul başı onlara göre İmamoğlu, bilecek ki 3 milyon Kürt'ün burada hakkı var. Ya sen bir defa kendin Kürt değilsin. Sen ne idiği belirsiz birisisin. Benim Kürt kardeşlerimin oylarına sen nasıl oluyor da ipotek koyuyorsun? Biz bugün, Güneydoğu'da ve Doğu'da güçlü bir siyasi partiyiz AK Parti olarak. Güneydoğu'nun içinde Gaziantep de var, Şanlıurfa da var. Bütünüyle bunları aldığın zaman bakıyorsun ki AK Parti burada birinci parti. Böyle bir gücümüz var. Şimdi ben diyorum ki Sarıyer'de de Binali Kardeşim bunlarla mukayese edilmeyecek bir güce sahip. Dolayısıyla CHP'nin adayı, Binali Yıldırım ile aynı teraziye konulabilir mi? Böyle bir ismi biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gönderdik. Niye? Hem dünyayı tanıyor, dünya da onu tanıyor. İmamoğlu'nu kim tanır dünyada?"