AK Parti'nin Sarıyer mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Yeşil Ağ Projemize 2 yeşil koridorla Sarıyer de katılacak. Sarıyer-Kilyos Koridoru 13 kilometre boyunca uzanacaktır. Beşiktaş-Sarıyer Koridoru ise Yıldız Korusu'ndan başlayarak Atatürk Arboretumu'na kadar sonlanacaktır." dedi. Erdoğan, partisinin Sarıyer'de düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Sarıyer'de pek çok projenin hayata geçtiğini söyledi. Bu projelerin en önemlisinin imar değişikliği olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimatım var. Sağ olsun Salih (Bayraktar) Bey de bu konuda ona yardımcı oldu, çok çalışmalar yaptı ve imar değişikliğiyle alakalı olarak buradaki tapu sorununu... Bak şunu da bilin, sizi aldatabilirler; bir belediye tapu sorununu çözemez. Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı? Sarıyer Belediyesi'ne mi, Büyükşehir Belediyesi'ne mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı'na bağlı, bana bağlı, oraya değil. Bak bu oyunlara da gelmeyin. Bunlar gelir 'Biz size tapu dağıtacağız' der. Hangi tapuyu dağıtıyorsun? Tapu Kadastro Müdürlüğü nereye bağlı? Sana mı bağlı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, o da nereye? Bana... Dolayısıyla biz burada altyapı çalışmalarını yaptık ve inşallah seçimden sonra da süratle bir taraftan Binali Yıldırım Bey, bir taraftan inşallah Salih Bayraktar Bey ve Ankara'dan da biz, el ele vereceğiz ve bu sorunları da bitireceğiz."

- Sarıyer'e yapılan hizmetler Sarıyer'i kalkındıran ne kadar yatırım varsa hepsinin altında bakanlıkların ve Büyükşehir Belediyesinin imzası olduğunu aktaran Erdoğan, "Eğitimde ilçemizde toplam bin 426 derslikli 161 okul inşa ettik. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 37'den 19'a, ortaöğretimde 26'dan 23'e düşürdük. İlçemizdeki öğrencilerimize 3 bin 609 tablet bilgisayar dağıttık, okullarımıza 741 adet akıllı tahta kurduk. İlçemizdeki okullarımıza 2 bin 770 öğretmen ataması yaptık. Okullarımıza 2 spor salonu kazandırdık. Sağlıkta 350 yataklı Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte 3 sağlık tesisini biz inşa ettik. İlçemizde yapacağımız bir sağlık tesisimizin de proje çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla ilçemize bin 685 konut projesini hayata geçirdik. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Seyrantepe-Stat-İTÜ Ayazağa-Atatürk Oto Sanayi-Darüşşafaka ve Hacıosman istasyonlarını biz açtık. Levent-Rumeli Hisarüstü Metro Hattı'nı hizmete sunduk. Niye? Burada benim vatandaşım var. Daha rahat, daha huzurlu, daha konforlu yolculuk etsinler diye." ifadelerini kullandı.

İlçede 13 köprü ve kavşak ile bağlantı yollarını tamamladıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Sarıyer Çayırbaşı Karayolu Tüneli ve bağlantı yollarını açtık, yine AK Parti. Tekne Park projesini Sarıyer'de hayata geçirdik. İstinye-Çubuklu Arası Arabalı Vapur Hattı'nı biz hizmete aldık. Karaköy-Sarıyer arasına, 21 durak ve 210 bisiklet kapasiteli Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi'ni biz kurduk. Cumhuriyet Parkı da dahil olmak üzere 21 yeni park yaptık. Emirgan Korusu'nda Lale Müzesi'ni halkımızın hizmetine sunduk. Sarıyer Meydanı'nı düzenleyerek yeni bir görünüme kavuşturduk. Emirgan Sahili'ni, Hisar Sahili'ni, Rumeli Hisarı-Sarıyer arasını ve Tarabya-Kireçburnu Sahili'ni yeniden düzenledik. Emirgan Korusu'ndaki köşkleri restore ettik. Emirgan Korusu At Ahırları'nı yeniden düzenledik. Rumeli Hisarı Boğazkesen Mescidi'ni restore ettik bu arada. Gidip görenleriniz oldu mu bilmiyorum, açılışını yaptık. Kısırkaya'da iki adet Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni hizmete açtık. Sarıyer'e 6 yeni spor tesisi kazandırdık. İlçe genelinde 434 kilometre yeni doğal gaz hattı döşedik Sarıyer'de. Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü-Aşiyan Sahil Finiküler Hattı'nın yapımı sürüyor. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi, Mimar Sinan Sokak Arası Bağlantı Köprüsü'nün inşaatına devam ediyoruz. Tarabya Sahil Düzenlemesi'ne başladık. Sarıyer Caddesi'nde yaya alanı düzenlemelerine devam ediyoruz. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımına başladık. Metin Oktay Spor Salonu Kapalı Yüzme Havuzu'nun inşası sürüyor. Sarıyer Duatepe Şehitliğini yeniden ihya ediyoruz. Sarıyer Çocuk Üniversitesinin yapımına başladık."

Yeni dönemde Rumeli Feneri Balıkçı Köyü ve Garipçe Köyü Balıkçı barınaklarına, balıkçılar için bir modern bir pazar kurduklarını aktaran Erdoğan, Rumeli Feneri Balıkçı Köyü'nü yeniden düzenleyeceklerini, Garipçe Köyü'nde balıkçılar için barınaklar ve 30 tekne kapasiteli yeni bir rıhtım inşa edeceklerini söyledi. Sarıyer'in trafiğini 4 yeni tünelle rahatlatacaklarını aktaran Erdoğan, ilçede 24 farklı noktada toplam 6 bin 600 araç kapasiteli otoparklar yapacaklarını, Sarıyer'e toplamda 61 kilometrelik bisiklet yolu inşa edeceklerini, akıllı bisiklet sistemiyle de bisiklet taşıma ve park etme sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi. Hacıosman Transfer Merkezi ile vatandaşa daha hızlı erişim ve ulaşım imkanı sunacaklarını kaydeden Erdoğan, "İstanbul Yeşil Ağ Projemize 2 yeşil koridorla Sarıyer de katılacak. Sarıyer-Kilyos Koridoru 13 kilometre boyunca uzanacaktır. Beşiktaş-Sarıyer Koridoru ise Yıldız Korusu'ndan başlayarak Atatürk Arboretumu'na kadar sonlanacaktır. Böylece Sarıyerliler 22 kilometre uzunluğa sahip kesintisiz yaya ve bisiklet yollarına kavuşacaktır. İçinde botanik bahçesi, konferans salonu ve çeşitli sosyal tesislerin olacağı Tabiat Bilimleri Bahçesi'ni, Sarıyer'e kazandıracağız." diye konuştu.

- "31 Mart'ta sizlerden farklı bir haber bekliyorum" Kavak Mahallesi'ne Balıkçılık Kampüsü kuracaklarını, ayrıca ilçede bir Millet Kıraathanesi inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Mevcut belediye başkanının uzun süredir, tapu meselesini çözmediği ortada. Az önce ifade ettim. Bunu mutlaka biz çözüme kavuştururuz. O bunu yapamaz. Yetkisi yok ama yalan söyler. Niye? Patronu da yalancı da onun için. Bay Kemal akşam yalan, sabah yalan. İşte bana ve aileme de bunu yaptı. Man Adası'nda bizim paramız varmış. Çıktı Meclis'te sallıyor kağıtları. Davayı açtım. Ne oldu sonra? 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi İstinaf Mahkemesinde. İstinaf Mahkemesi de kararı verdiği anda 2,5 milyonu alacağım. Peki alıp da ne yapacaksın? Alınca ben de bunu Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Çünkü bir nasihat da Bay Kemal'e oradan vereyim, anlarsa. Olsun. Salih kardeşim Sarıyer'e millete kabadayılık yapmaya değil, efendilik yapmaya değil, sizlere hizmetkarlık yapmaya geliyor. Ben her iki adayımızı da sizlere emanet ediyorum. 31 Mart'ta sizlerden farklı bir haber bekliyorum. Bakın ben de burada yanınızda, Tarabya'dayım. Herhalde bizi mahcup etmezsiniz. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda mitinge katılan kadınlara kenevir torbalar içinde çay hediye etti. - Notlar Sarıyer'de mitingin yapıldığı meydanın çevresindeki bir binaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı. Çevredeki apartman ve iş yerlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, mitingi izledi. Mitinge Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "İstanbul Yeşil Ağ Projemize 2 yeşil koridorla Sarıyer de katılacak. Sarıyer-Kilyos Koridoru 13 kilometre boyunca uzanacaktır. Beşiktaş-Sarıyer Koridoru ise Yıldız Korusu'ndan b

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi

AK Parti'nin Sarıyer mitingi