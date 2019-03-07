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AK Parti'nin Siirt mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık" - "'Biz gücümüzü YPG, PYD, PKK'dan alıyoruz' diyor. İşte terörist bunlar. Ben, bunlara terörist diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, milliyetçiydin"

SİİRT (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, milli irade düşmanlarının kapatmaya çalıştığı yolu açanın da Siirt olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yüzde 85 oyla evladını parlamentoya gönderdi. Neresi, Siirt. Bu bir rekordu. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar. Ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla yine siz onların kursaklarında bıraktınız bu düşündüklerini. Siirt'te sonlandırılmak istenen hikayemize sizler, 9 Mart 2003'te taze sayfa açtınız. Siz, bize, bu kardeşinize sahip çıktınız. Siz bize inandınız, güvendiniz, itimat ettiniz. Bizler de hamdolsun sizlerin güvenini asla boşa çıkarmadık. Emanetinize asla hıyanet etmedik."

- "Milli iradeyi, CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik"

1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devraldığı hizmet sancağını, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bugünlere taşıdığını anlatan Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin standardını yükselttik. Tabelalar, harfler, klavyeler üzerindeki kısıtlamaları kaldırdık. Köy, ilçe, çocuk isimleri üzerindeki yasakları biz kaldırdık. Kılık kıyafet, başörtüsü, dış görünüş üstündeki baskılara biz son verdik. Ülkemizin hangi sorunu, problemi varsa cesaretle, kararlılıkla onun üzerine gittik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık. Milli iradeyi, CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Demokrasimizi CHP ve HDP'ye rağmen ilerlettik. Ekonomimizi ve CHP ve HDP'ye rağmen büyüttük. Hak ve özgürlükleri CHP ve HDP'ye rağmen genişlettik. Barış, emniyet ve huzur CHP ve HDP'ye rağmen perçinledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. CHP ve HDP'nin başını çektiği onca provokasyona rağmen, hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimine, 6-8 Ekim hadiselerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının, kışkırtmanın üstesinden işte böyle geldik. Son 17 yılda attığımız adımları, gerçekleştirdiğimiz bütün reformları CHP, HDP zihniyetine rağmen başardık. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İYİ Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada, bu Hanımefendi, benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimi söylüyor. Ya bunun medyada ne yazıyor, bir hafta önce cumhurbaşkanı buraya geldi ne konuştu, bundan da haberi yok. Bunların kılavuzu karga."

Denizli'deki konuşmasını hatırlatan Erdoğan, "Ben vatandaşıma 'terörist' diyecek kadar enayimiyim." dedi.

- "İşte buyurun, baş terörist"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Kime terörist diyorum şimdi izleyelim" diyerek, HDP'li yöneticilerin bölücü terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu izletti.

Videoda "Kürdistan'da kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin çıkması üzerine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İşte buyurun, baş terörist. Bu adam Kürt değil. Soruyorum sizlere, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de benim Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgem, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege bölgem var, Marmara var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Sen, Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta Kürdistan var, buyur oraya git, orada yaşa. Ama benim ülkemi bölme gayreti içine giremezsin. Buna biz de müsaade etmeyiz, benim milletim de müsaade etmez. Kaldı ki ne diyor, '1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız, savaş çıkar'. Sen kimsin. Siz zaten hep bunun içerisinde oldunuz ama biz, askerimizle, polisimizle, Cudi'ye, Gabar'a,Tendürek'e girdik, inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oralara kadar kovalayacağız. Durmak yok yola devam."

- "Bunlarla yola çıkılmaz"

"Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız. Bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız." diyen Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

"'Biz, gücümüzü YPG, PYD, PKK'dan alıyoruz' diyor. İşte terörist bunlar. Ben, bunlara 'terörist' diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, milliyetçiydin? Ne oldu da sana bu kadar değişiverdin? Ama güvenmeyin bunlar çok rahat değişirler. Bu, partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Ama sonra da bizi, Afyon'dan yola çıkarken satanlardandır. Orada bizi sattı kayboldu. Bunlar bu. Ondan sonra başka partilere gitti. Oraları da sattı. Hatta kendi partisinde bile 'ben ayrılıyorum, bırakıyorum' dedi. Bir de baktık ki anında geri döndü. Onun için bunlarla yola çıkılmaz. Bunlara güven de olmaz. 31 Mart bunlara en büyük hesabın sorulacağı gün olacaktır. Şimdi bunlar, aklını hırsının esiri yapanlar hariç bugün herkes gerçeği görüyor. Hayata ideolojik kalıplarla bakanlar dışında elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu hakikati kabul ediyor; 2002'nin Türkiyesi ile 2019'un Türkiyesi arasında dağlar kadar fark var. Bugün ekonomisiyle, dış ticaretiyle, ihracatıyla, sanayisiyle, üretimiyle kendisinden söz ettiren bir Türkiye var."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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