HABER

AK Parti'nin Sincan Proje Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: - "Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir" - "Sincanlıların gözlerinde 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Sincan'daki seçim çalışmalarına eşlik eden Şahin, AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Seçimlere, yaptıkları eserler ve yapacakları projelerle girdiklerini belirten Şahin, "Sincanlıların gözlerinde 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimler konusunda tecrübeli bir isim olduğunu dile getiren Şahin, Özhaseki'nin yıllarca belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığını hatırlattı.

- "Bizim ideolojilerle işimiz olmaz"

Partisinin belediyecilikte öncü hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de belediyecilik denilince ilk akla gelen isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci isim de Mehmet Özhaseki'dir. Ne mutlu bize ki Mehmet Özhaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Sizlerin destekleriyle 31 Mart gecesinde başkan olacaktır.

Bizim tek derdimiz milletimize hizmet etmektir. AK Parti, insanı merkeze alan, hizmet odaklı, muhafazakar, demokrat bir siyasi partidir. Bizim ideolojilerle işimiz olmaz. Biz 7 bölgesiyle, 81 vilayetiyle 82 milyonun, doğunun da batının da kuzeyin de güneyin de partisiyiz."

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Karamollaoğlu: Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruzKaramollaoğlu: Seçim çalışmalarımızı bize ümit bağlayanların desteğiyle sürdürüyoruz
Erdoğan: Kaçak yapılaşmalar bizi tehdit ediyor (1)Erdoğan: Kaçak yapılaşmalar bizi tehdit ediyor (1)
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin seçim2019 sincan

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.