AK Parti'nin Şırnak mitingi

ŞIRNAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Kardeşlerim, bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "15 Temmuz gecesi milli iradeye, demokrasiye, geleceğine sahip çıkan kadirşinas Şırnak, Kudüs'ün dostu, bütün mazlumların ve mağdurların kardeşi Şırnak." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, tüm Şırnaklıları selamladı.

Şırnak'a 1,5 yıllık bir aranın ardından geldiğini dile getiren ve tüm ilçeleri de tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Şırnak Hazreti Nuh'un şehridir, Şırnak Mem u Zin'in şehridir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütler. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler aynı beden ve aynı ruhuz. Bizler Alparslan'ın ve Selahaddin'in torunlarıyız. Doğu da biziz, Batı da biziz, biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız, biz bu ülkenin her köşesine her insanına muhabbetle bağlıyız. Zira biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik."