AK Parti'nin Şırnak mitingi

ŞIRNAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şırnak huzurun ne olduğunu da terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir; çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur." dedi. Erdoğan, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. Şırnak'a 10,5 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 3 bin 380 yeni derslik inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, Şırnak Üniversitesini şehre kazandırdıklarını anımsatarak, "Şırnak'ın evlatlarına buradan değişik illere gitmek zor olabilir. Üniversiteyi ayağına getirdik." dedi. Yükseköğrenim öğrencileri için yurtlar açtıklarını, Şırnak'a gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, futbol sahası, Silopi'ye gençlik merkezi, İdil'e spor salonu yaptıklarını ifade eden Erdoğan, İdil'e yapılacak gençlik merkezinin proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şırnak'a elimiz boş gelmedik, müjdelerim var size. Biliyorsunuz Cizre Stadyumu kullanılamaz durumdaydı. Biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek ilçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır, şimdi ihaleye hazırlanıyoruz. İhalenin arkasından da hemen kazmayı vuruyoruz. Sosyal yardımlarda Şırnaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam 2,5 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta Şırnak ve Cizre'ye 150'şer yataklı devlet hastaneleri, Silopi'ye, İdil'e, Uludere'ye ve Güçlükonak'a devlet hastanelerini de yaptık mı, yaptık. Şırnak'a son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şırnak Devlet Hastanemizi 75 yataklı kadın doğum ve çocuk branşında bir ek blok yaparak büyütüyoruz. İkinci müjde olarak Şırnak ilimize ilçeleriyle beraber hizmet verecek şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. 500 yataklı Cizre Devlet Hastanemizin arsa tahsisi çalışmaları sürüyor, en kısa sürede inşaatına geçiyoruz. Aynı şekilde Beytüşşebap'a 50 yataklı, Uludere'ye ise 40 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalara devam ediyoruz. Silopi Devlet Hastanemizi de 50 yataklı ilave bir blok yaparak büyüteceğiz."

- "Oyunlarını boza boza şehrimizi geliştirdik " Şırnak'ta 11 bin 111 konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Terör örgütünün çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Şırnak merkezi, İdil'i, Silopi'yi ve Cizre'yi tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına izin vermeden adeta sıfırdan inşa ederek ayağa kaldırdık. Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Evlerin bodrumlarında bunlar yargılama yapmadılar mı, tüneller açmadılar mı? Milletimizi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum etmek isteyenlerin oyunlarını boza boza şehrimizi geliştirdik, güzelleştirdik. İnşallah daha da güzel olacak." diye konuştu. Erdoğan, İmar Barışı'yla yaklaşık 26 bin kişinin sıkıntısını çözdüklerini belirterek, inşaatı süren atık su arıtma tesisini yakında hizmete sunacaklarını, ayrıca bir atık su arıtma tesisinin de proje çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Şırnak'ta 26 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 165 kilometre ekleyerek 191 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, yapımı devam eden Şırnak-Hakkari ayrımı Uludere yolunun ve Gercüş-Dargeçit-Fındık Yolunun bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta 4 köprü grubunu, 2 köprüyü, bir yaya üst geçidini tamamladıklarını, tarihi köprünün de restore edildiğini belirtti. Seneye tamamlanacak yollar hakkında da bilgi veren Erdoğan, Midyat-Cizre yolunun da en yakın zamanda bitirileceğini aktardı. Erdoğan, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın şehre kazandırıldığını hatırlatarak, havalimanının yolcu trafiğinin geçen yıl 422 bine ulaştığını söyledi. - "Cizre OSB'nin elektrik sorununu bu yıl çözüyoruz" Şırnak ve Silopi barajlarının kazandırıldığını belirten Erdoğan, inşası süren beş barajın bitirilmek üzere olduğunu, Cizre Barajı'nın ise yarısına gelindiğini kaydetti. Erdoğan, İdil Hazak Barajı'nı ve Silopi Bazamir Göleti'ni inşa edeceklerini bildirdi. Tamamladıkları içme suyu tesisiyle Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre'ye içme suyu sağladıklarını ifade eden Erdoğan, "Proje çalışmaları devam eden Cizre sulamasıyla 598 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız. Silopi Ovası sulamasıyla da toplam 273 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız." diye konuştu.

Şırnaklı çiftçilere 596 milyon lira tutarında tarımsal destek verildiğini anlatan Erdoğan, Şırnaklı yatırımcıları 3 milyar liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 7 bin 885 kişilik ilave istihdam oluşturduklarını kaydetti. Erdoğan, Şırnak'taki 5 bin 116 iş yerine prim teşviki sağlandığını belirterek, "Cizre Organize Sanayi Bölgemizin elektrik sorununu bu yıl çözüyoruz." dedi. - "Önümüzdeki yıl Şırnak'ı daha büyük hizmetlerle tanıştıracağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl içinde Cizre'ye, gelecek yıl Silopi ve İdil'e doğal gaz verileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki yıl Şırnak'ı daha büyük hizmetlerle tanıştıracağız. Bunun için önce huzur, istikrar, güven ortamının güçlenmesi lazım. Şırnak huzurun ne olduğunu da terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir; çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Bunlara verecek çocuklarımız yok. Onun için dik, sağlam duracağız.

Diyarbakır Belediyesinin önünde oturma eylemi yapan anneler Başbakan iken ziyaretime geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil'e kaçırılmıştı. O Kandil'deki insafsız, vicdansız insanlar benim bütün Güneydoğulu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım." - Notlar Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Şırnak'ın üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka da birer konuşma yaptı. Miting alanında, "Senin ustalığında bu memleketin her karış toprağına ayak basana kadar, bu coğrafyada huzuru hakim kılana kadar bize durmak yok, bize yorulmak yok" ve "1 Nisan'da ak belediyeler ile Şırnak'a güneş doğacak, Şırnak şaha kalkacak" ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti. Vatandaşların alanda dev Türk bayrağı açarak elden ele dolaştırdıkları görüldü.