"AK Parti'nin sırtına basarak yükselen adaylarla seçime girmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artık AK Parti'nin sırtına basarak yükselen ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinden istifade ederek öne çıkan adaylarla bu seçime girmeyeceğiz." dedi. Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti teşkilatlarına gönderdiği genelgeye ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na verdikleri önemi anlattı. Kurtulmuş, "Başından itibaren Cumhur İttifakı dediğimiz, genel ilkeleri, prensipleri, Türkiye'nin temel meselelerindeki müşterekliği esas olarak alıyoruz. Onun dışındaki konuları da tali meseleler olarak görüyoruz. Mesela seçim iş birliği bunlardan birisi. Af meselesi, EYT meselesi bunlardan birisi. Aslolan Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı da öyle masa başında kurulmuş bir ittifak değil. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milli bir mücadele ruhuyla ortaya konulan, her iki partinin de tabanlarının büyük oranda sahada yan yana omuz omuza verdiği mücadeleyle başlayan, gönüllerde oturan bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim konusundaki alanda iş birliği imkanının olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli'nin bugünkü genelgesi, aslında tam da bunları ifade ediyor. " diye konuştu. Her seçim döneminde partilerin kendi içindeki aday adayları arasında bile sözü ölçüsüz kullananların çıkabileceğine değinen Kurtulmuş, Bahçeli'nin genelgesinin bu noktada da uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı. Numan Kurtulmuş, "Bu süreç içerisinde 'farklı adaylar, adayların çevreleri Cumhur İttifakı'nın ruhunu zedeleyecek herhangi bir söz, eylem içerisinde olmasın' şeklinde yerinde bir uyarıdır." dedi. - "Keşke bunun da yasal altyapısı hazırlansaydı" "Cumhur İttifakı yerel seçimlerde neden kurulamadı?" sorusuna Kurtulmuş, "Genel seçimde ittifak yapmanın daha kolay bir tarafı vardı. Çünkü yasal altyapısı vardı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Geçtiğimiz dönemde ittifaka imkan sağlayan yasa çıkartılırken keşke bunun da yasal altyapısı hazırlansaydı. Bu ittifakın, yerel seçimlerde olabilmesinin de zemini hazırlansaydı." yanıtını verdi.

Kurtulmuş gelinen noktada bu iş birliğinin pratik olarak sürdürülmesinin çok zor olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Yerel seçimlerin önemli olduğunu ancak yerel seçim sonuçlarının, Türkiye'deki mevcut yönetim sistemini tartışmaya açacağı konusuna ise katılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, mevcut durumda iktidar partisinden olmayan çok sayıda belediye başkanı bulunduğunu hatırlattı. Kurtulmuş, "Bu durum cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini tartışmaya mı açıyor? Asla değil." ifadesini kullandı. Kurtulmuş, yerel seçimlerde göstereceklerin adayların özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Artık AK Parti'nin sırtına basarak yükselen ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinden istifade ederek öne çıkan adaylarla bu seçime girmeyeceğiz." dedi. - "Kendisine kaynak oluşturacak bir belediyeciliğe ihtiyaç var" Belediyecilik anlayışlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, her ilin "şehir anayasası" denilebilecek bir çalışmanın hazırlıklarını yaptıklarını anlattı. Türkiye'nin her şehrinin kendine has bir kültürü olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bütün bunların hepsini ayağa kaldıracak bir belediyeciliğe ihtiyaç var. Bunun için bol proje üretecek, şehre, halkın karşısına 'şunları yapacağız' diye ilan ettiği anayasasıyla çıkacak ve kendisine kaynak oluşturacak bir belediyeciliğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

- "En güçlü adayları ortaya çıkarmak için gayret sarf ediyoruz" MHP'nin Melih Gökçek'i aday göstereceği iddiaları ve sonrasında ilgili taraflarca bu iddiaya ilişkin yapılan açıklamaların anımsatılması üzerine Kurtulmuş, bunların her birinin seçime kadar devam edecek kulis bilgileri olduğunu ve AK Parti olarak kulis bilgilerine itibar ederek siyaset yapmadıklarını vurguladı. Kurtulmuş, "Bütün bu kulis bilgilerinden bağımsız olarak en güçlü adayları ortaya çıkarmak için gayret sarf ediyoruz." dedi. - "Belediye başkanlarının durumunun ne olacağının kararını biz değil, HDP verecek" Bir soru üzerine Doğu ve Güneydoğu'da görevden alınan belediye başkanlarının tamamının suça karıştığına ve belediye başkan vekillerinin de bu nedenle görevlendirildiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi: "Burada bundan sonra ne olacağına karar verecek olan biz değiliz, HDP'dir. Çok açık söylüyorum. HDP suça bulaşmış, terör örgütüyle iş birliği içerisinde olan, terör örgütüne yakın, gölgesinde bulunan insanlarla yoluna devam edecek mi, etmeyecek mi? Buna karar verecek olan HDP'dir. HDP terör örgütünün, Kandil'in, şuranın buranın gölgesinden çıkacak mı çıkmayacak mı? Bunu başta o bölgenin halkı istiyor."