Yerel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığını hatırlatan Yazıcı, "Seçim 5 yıllık icraatın muhasebesini yapmaktır. Seçim 5 yıl yetki vereceğimiz siyasi kadroların vizyonlarını ölçmek, biçmek, tartmak demektir. En temel egemenlik hakkımız olan oy kullanacağız. Oy vermek, sizin adınıza yönetecek kadrolara yetki vermek demek." diye konuştu.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, demokrasileri anlamlı kılanın seçimler olduğunu belirtti.

Hemşin ilçesindeki ziyaretleri sonrasında Pazar ilçesine geçen Yazıcı, ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Yazıcı'ya Belediye Başkanı Ahmet Basa da eşlik etti.

Yazıcı, 31 Mart yerel seçim çalışmaları için geldiği Rize'nin Hemşin ilçesinde beraberindeki AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Halim Kazım Bekar ile esnafı ziyaret etti.

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var. İcraatının merkezinde insan var. Hiç ayrım yapmadan." dedi.

- "AK Parti'nin referansı 17 yıllık Türkiye uygulamasıdır"

Yazıcı, insanların geçmişteki çalışmalarının referansları olduğunu vurgulayarak, "AK Parti'nin referansı 17 yıllık Türkiye uygulamasıdır. Bu kadar zengin, bu kadar çeşitli, müktesebatı bu kadar fazla başka bir parti yok. Biz sizin önünüze yaptıklarımızı örnek göstererek Türkiye'yi daha ileri taşımak için yeniden yetki istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetinin Türkiye'ye büyük kazanımlar sağladığına işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var. İcraatının merkezinde insan var. Hiç ayrım yapmadan. Pazar söz konusu olunca tamamı, Rize söz konusu olunca tamamı, Türkiye söz konusu olunca 82 milyon insanımızın tamamı bizim hedef kitlemizdir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına vurgu yapıyoruz. Biz sizleri hiçbir zaman yanıltmadık. Yapamayacağımız işlerin sözünü vermedik. Aklına geleni söyleyen bir tarzımız yok."

Yazıcı, milletin bütçesi olan hazineyi hiçbir zaman boşa harcamadıklarına dikkati çekerek, "Her belediyeye İller Bankasından toplanan gelirler üzerinden kaynak aktarılır. Kimisi doğru kullanır, kimisi çarçur eder. Kimisi doğuda, güneydoğuda HDP'lilerin elinde olduğu gibi teröristlere aktarır. Onlara da artık seyirci kalmıyoruz. Müdahale ediyoruz. Çünkü o davranışlar suçtur. Demokrasi ile yönetilen, hukukun egemen olduğu bir ülkede hiçbir bireyin seçilmiş olsun olmasın suç işleme ayrıcalığı yok." diye konuştu.