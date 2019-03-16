AK Parti'nin Tekirdağ mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısını yapan terörist) Geride bıraktığı bildiride 'Boğaz'ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul'a geleceğiz tüm camileri, minareleri yıkacağız.' diye zırvalamış. Be namussuz Yeni Zelanda nire, Türkiye nire? İstanbul nire, Tekirdağ nire, Yeni Zelanda nire? Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatlığa kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor. Gördüğünüz gibi Tekirdağ'ı, İstanbul'u, aslına bakılırsa topyekun bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor." dedi.

Partisinin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, sözlerine, "Ne kadar var? 15 gün. 15 gün sonra Tekirdağ, bir değişim dönüşüm, yapıyor mu?" diye sorarak başladı.

Vatandaşlara, bu şehrin milletvekilliğini de yapan Yahya Kemal'in deyimiyle "Fetihler Ufku Tekirdağ" diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rehberimiz gayret-i merdanedir / Her taşımız bir nice bin canedir / Cana değil meyl bugün şanedir / Arş yiğitler vatan imdadına' işte böyle diyen vatan şairi Namık Kemal'in şehri Tekirdağ, bileği bükülmez pehlivanların şehri Tekirdağ, asırlar boyunca Balkanlar'a yönelen ecdadın soluklandığı Tekirdağ, Balkanlar ateş ateş yanmaya başlayınca geri dönenlere kucak açan Tekirdağ, bir yanı Marmaray'a, bir yanı Karadeniz'e yaslanan, ana kucağı gibi tüm Trakya'yı sarıp sarmalayan Tekirdağ. Vefasıyla, kadirşinaslığıyla, muhabbetiyle, neşesiyle, çalışkanlığıyla Trakya'nın gözde şehri Tekirdağ... Sizleri gönülden selamlıyorum."