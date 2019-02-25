AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönemimizde buluştu çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen Tokat mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 81 ilin, 922 ilçenin ve 183 bin köyün her birine aynı kalitede, standartta hizmet götürmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, batıdaki imkanlardan doğudaki insanın da faydalanmasını arzu ettiklerini söyledi. Güneyde ne varsa kuzeyde de aynı imkanların olmasını istediklerini vurgulayan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'daki hayat standardına Sivas, Tokat ve Yozgat'taki vatandaşların da sahip olmasını istediklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: "Benim Tokatlı kardeşim kaliteli sağlık hizmeti, MR, ultrason, en basit ameliyatlar için Ankara'ya, Samsun'a gitmek zorunda kalmasın' dedik. Benim Tokatlı gencim, iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın istedik.' Benim Tokatlı emeklim evini geçindirmek için tekrar çalışmak zorunda kalmasın' dedik. Benim Tokatlı engelli vatandaşım maddi sıkıntı çekmesin, ailesine yük olmasın istedik. Benim Tokatlı üreticim, esnafım, sanatkarım, işini büyütmek, üretimini artırmak istediğinde kendisine destek olacak bir el bulabilsin istedik. Bu anlayışla gece gündüz çalışarak hem Tokat'ta yılların ihmalini giderdik hem de Tokat'ı tarihinin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık."

Son 17 yılda Tokat'a 13 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, bu sürede 1921 yeni derslik inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, Tokat'ta üniversite öğrenci sayısının 25 bin artış gösterdiğine işaret ederek, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 379 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl merkezde 2 bin 500 kişi kapasiteli, seneye de Almus'ta 250 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını kaydetti. Tokat, Niksar, Erbaa, Turhal'a gençlik merkezleri, Almus'a spor salonu, Tokat merkeze güreş salonu inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, Yeşilyurt Spor Salonu'nun, Zile ve Reşadiye gençlik merkezlerinin plan, proje ve ihalesinin devam ettiğini dile getirdi. - "İmar barışıyla Tokat'ta 47 bin vatandaşın sıkıntısını çözdük" Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli stadyum yapacaklarına işaret eden Erdoğan, Tokat Belediyesinin 136 bin metrekarelik alana Ballı Dere Millet Bahçesi'ni, Turhal Belediyesinin de 150 bin metrekarelik alana Turhal Millet Bahçesi'ni yapacağını açıkladı. İhtiyaç sahipleri, şehit yakınları ve engellilere 1,8 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade eden Erdoğan, "Sağlıkta 500 yataklı Tokat Devlet Hastanesinin, 200 yataklı Tokat Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında olduğu 14 hastaneden oluşan toplam 23 tesis kazandırdık. 150 yataklı Turhal Devlet Hastanesinin, Pazar ve Artova ilçe hastanelerinin inşaatı devam ediyor." bilgisini verdi.

Tokat'ta 15 bin 71 konut projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, imar barışı ile Tokat'ta 47 bin vatandaşın sıkıntısının çözüldüğünü anlattı. - "900 adımda 900 yılın görülebileceği açık hava müzesi" Erdoğan, merhum Prof. Dr. Süheyl Ünver'in Tokat ile ilgili şu tespitlerini paylaştı: "Süheyl Hoca, Tokat'ı 'Anadolu'da en çok abidesi olan şehir' olarak tarif ediyor. Tokat, 900 adımda milletimizin 900 yılının görülebileceği adeta bir açık hava müzesidir. Tokat, Selçuklu ve Osmanlı'nın camilerle, medreselerle, hanlarla, hamamlarla, bedestenlerle, kervansaraylarla ilmek ilmek dokuduğu bir tarih şehridir. Son 17 yılda Tokat'ın bu tarihi hazinesini biz yeniden ayağa kaldırdık. Bu konuda evladınız, Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimin çok büyük emekleri oldu. Onun gayretleriyle burada tüm vakıf eserler, tarihi eserler ayağa kalktı. Merkez Ali Paşa Camisi, Deveciler Hanı, Yazmacılar Hanı, Niksar ve Tokat Yağıbasan Medreseleri gibi birbirinden önemli eserlerin aralarında olduğu toplam 120 tarihi eseri restore ettik.

Tokat Sultan Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp onu da hizmete sunacağız." - "Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı" Ballıca Mağarası gibi saklı güzelliklerinin de yurt içi ve dışında tanıtımını yaptıklarını belirten Erdoğan, ulaşımda 16 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğuna 257 kilometre ilave ettiklerini dile getirdi. Erdoğan, Tokat çevre yolunu, Tokat-Niksar ayrımı Almus Yolu, Niksar, Başçiftlik, Aybastı, Reşadiye ayrımı yolunu, Niksar'daki Arasta, Seymenli, Pehlül Deresi, Cer köyü, Çilhane köprülerini bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi. Amasya-Turhal-Tokat yolundaki çalışmalarla Korgan-Çamiçi yolunu seneye bitireceklerinin bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat-Niksar yolunu, Aybastı-Reşadiye yolunu, Sungurlu-Alaca-Zile-Turhal yolunu bir sonraki yıl açacaklarına dikkati çekti. Recep Tayyip Erdoğan, "Tokat ile Turhal arasına yeni bir demir yolu yapmak için çalışmalara başladık. Hattın etüt proje çalışmaları da devam ediyor. Tamamlanmasını müteakip gerekli adımları atacağız. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "2,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviği" Tokat'a 3 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, 8 baraj ve bir gölet daha inşa edeceklerini söyledi. Tarımda çığır açacak, bittiğinde 44 bin dekar araziyi sulayacak Turhal Barajı'nın inşasında yarıyı geçtiklerini anlatan Erdoğan, sulama tesisleriyle 104 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturduklarını, inşası süren tesislerle 81 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını vurguladı. Tokat'ın aynı zamanda tarım şehri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi: "Alan bazlı destekler, fark prim ödemeleri, hayvancılık, kırsal kalkınma, telafi edici destekler, genç çiftçilere proje desteği, devlet prim desteği gibi pek çok destek programıyla topraktan geçinen kardeşlerimizin yanında olduk. Bay Kemal diyor ya 'Çiftçi aç, çiftçinin toprakları elinden alınıyor.' Bugüne kadar Tokatlı çiftçilerimize 940 milyon liralık tarımsal destek verdik. Üniversitemiz ve sanayimizin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için Tokat'ta bir teknopark kurduk.

Tokatlı iş insanlarımıza, girişimcilerimize toplam 2,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviği verdik. Desteklerimizde 19 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk." - "Bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde 'Dur' dediniz" "Dik dur eğilme" sloganları üzerine, "Şunu unutmayın gençler, sizin başkanınız kula kul olmadı. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde asla." diyen Erdoğan, Tokat'taki 25 binden fazla iş yerine toplam 556 milyon lira tutarında SGK prim teşviği sağladıklarını söyledi. "Türkiye'nin layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönemimizde buluştu çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu. Ülkemiz ne sıkıntılar yaşadıysa vizyonsuzluktan, öngörüsüzlükten yaşadı. Devletimizin kaynakları verimli ve etkili harcanmak yerine senelerce bu zihniyet tarafından çarçur edildi. Bu ülke, iki anahtar vadedenlerin tam tersine vatandaşın evinin, arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı.