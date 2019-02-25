AK Parti'nin Tokat mitingi

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir." dedi.

Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinginde, son 10 yılda ülke içindeki ve dışındaki odaklara karşı elde ettikleri tüm zafer ve başarıların vatandaşların kendilerine sahip çıkmasının sonucu olduğunu söyledi.

31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, 31 Mart'a giderken, gereken dersi gerekenlere de vereceğinize inanıyorum."