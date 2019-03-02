AK Parti'nin Trabzon mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzon bugüne kadar yaptığını 31 Mart'ta da yapacak inşallah. Yeter ki önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun, biz de onun arkasından onurla, gururla yürüyelim ve hep birlikte ülkemize milletimize hizmet edelim." dedi.
Turhan, AK Parti'nin 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, söze gerek olmadığını dile getirerek, "Ne istediyseniz yaptık mı? Ne vadettiysek gerçekleştirdik mi? Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe yine daha iyilerini yapacağız, sizi daha iyi bir yaşam kalitesine ulaştırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hizmetin yerelde başladığını vurgulayan Turhan, "Bunun için Trabzon bugüne kadar yaptığını 31 Mart'ta da yapacak inşallah. Yeter ki önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun, biz de onun arkasından onurla, gururla yürüyelim ve hep birlikte ülkemize milletimize hizmet edelim." diye konuştu.
- "AK kadrolar siyasetinin merkezine milleti yerleştirdi"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Trabzon'daki görüntünün muhteşem olduğunu söyledi.
Vatandaşlara, "31 Mart 2019'da yapılacak seçimlere hazır mısınız?" diye soran Yazıcı, "Sakın ha mührü yanlış yere vurmayın. Mührünüz, oyunuz, çok kıymetli." ifadesini kullandı.
Yazıcı, AK Parti'nin politikaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"17 yıldan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK kadrolar hiçbir zaman sizi yanıltmadı, kandırmadı. Popülist politika izlemedi. 'Türkiye' dedi, 'Bayrak' dedi, 'Vatan' dedi, 'Millet' dedi ve siyasetimizin merkezine milleti yerleştirdi. Siz ne diyorsanız onu inşa ettik, siz ne istiyorsanız imkanlara göre onu icra ettik. Dolayısıyla gücümüzü sizden aldık. Siz AK Parti kadrolarına, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK kadroya güveniyor musunuz? O halde hep birlikte 31 Mart'ta yeni bir zafer yazmaya kararlı mıyız? Zaferimiz şimdiden Türkiye'ye hayırlı olsun."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da mitingde selamlama konuşması yaparak, Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.