AK Parti'nin Trabzon mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzon bugüne kadar yaptığını 31 Mart'ta da yapacak inşallah. Yeter ki önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun, biz de onun arkasından onurla, gururla yürüyelim ve hep birlikte ülkemize milletimize hizmet edelim." dedi.

Turhan, AK Parti'nin 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, söze gerek olmadığını dile getirerek, "Ne istediyseniz yaptık mı? Ne vadettiysek gerçekleştirdik mi? Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe yine daha iyilerini yapacağız, sizi daha iyi bir yaşam kalitesine ulaştırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmetin yerelde başladığını vurgulayan Turhan, "Bunun için Trabzon bugüne kadar yaptığını 31 Mart'ta da yapacak inşallah. Yeter ki önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun, biz de onun arkasından onurla, gururla yürüyelim ve hep birlikte ülkemize milletimize hizmet edelim." diye konuştu.

- "AK kadrolar siyasetinin merkezine milleti yerleştirdi"