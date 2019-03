AK Parti'nin Trabzon mitingi

Erdoğan, "Bunun için önce millet, önce memleket diyoruz. Biz barışın, demokrasinin yanındayız, istikrar ve huzurun tarafındayız. Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi? Güneydoğu'da, Doğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi şu anda cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da hep beraber sokağa dediği zaman 53 vatandaşımızın ölümüne neden olanlar. Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdırdılar, ırkçılık, bölücülük yaptılar." dedi.

İstiklal Marşı'ndaki "Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın / Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın / Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın / Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın." dizeleri anımsatan Erdoğan, vatandaşlardan yurda alçakları uğratanlara 31 Mart'ta cevap verme sözünü aldı.

Artık iç politikayla dış politikayı birbirinden ayrı görmenin mümkün olmadığını, dünyanın her yerinde iç politikanın dış politikayı belirlediğine, dış politikanın da iç politikayı etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen, sorunları çözüm üreten bir seviyeye ulaşması iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu, katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum, ülkemiz son 17 yılda içeride güçlendikçe dışarıda da güçlenmiş, itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe Türk diplomatlarının etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, her başarımızın, altını çizerek söylüyorum, her seçim zaferimizin dışarıda da çok müspet yansımaları olmuştur."

Son 17 yılda bunu pek çok kez yaşadıklarını, şahit olduklarını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'e 23,5 milyar dolar borcu olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Davos'a gittik. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı Strauss-Kahn'la görüşme yaptık. Kendisine dedim ki 'Başkan, sen IMF'nin başkanısın, ben de Türkiye'nin Başbakanıyım. Siz Türkiye'yi yönetemezsiniz, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen alacağını tahsil ediyor musun, ediyorsun. Ama Türkiye'nin iç siyasetine, siyasi durumuna sakın ha karışmaya kalkmayın." dedi.

IMF'e olan borcun Mayıs 2013'te sıfırlandığını anımsatan Erdoğan, o dönem Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar olan döviz rezervinin Başbakanlığı döneminde 136 milyar dolara çıktığını ifade etti. Erdoğan, döviz rezervinin sonra bir düşüşün ardından da tekrar tırmanmaya başlayarak 100 milyar dolara çıktığını kaydetti.

