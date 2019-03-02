AK Parti'nin Trabzon mitingi

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez. Çünkü CHP, çöp, çukur, çamur demektir." dedi.

Erdoğan, partisince Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Savunma sanayinde Türkiye'nin önemli mesafe katettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Ne zaman gitsek 'kongre müsaade etmedi' diyorlardı. Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri insansız hava aracını yaptı mı? Yaptı. Silahlı insansız hava aracını yaptı mı? Yaptı. Şimdi daha büyüğünü yapıyorlar. Şimdi biz ihraç eder duruma geldik." diye konuştu.

Bu milletin her şeyi yapabilecek güçte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz savunma sanayinde yüzde 25'i yapıyorduk, şimdi yüzde 70'i üretir hale geldik. Şu anda 2,5 milyar dolar savunma sanayinde ihracat yapıyoruz. Bunun dışında ihracatımız toplamda 36 milyar dolardı. Şimdi 170 milyar dolara dayandık. Nereden, nereye. Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı, 11 bin dolara kadar çıktık. Bütün bunlarla beraber Türkiye, bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldi. Hamdolsun tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimize asla yakışmayan kötü tablolara son verdik. Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar verme yarışına girenlerin, nasıl kendilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni Türkiye'ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke haline geldik. Bunu da sizlerin duası, desteği sayesinde başardık. Türkiye'yi bugünkü konumuna sizinle beraber taşıdık. Ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği hizmetlerle yine biz buluşturduk. Bu anlayışla son 17 yılda Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık."