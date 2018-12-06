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AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arslan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, AK Parti'nin belediye başkan adayı, Gökhan Arslan (39) oldu.

AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arslan oldu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, AK Parti'nin belediye başkan adayı, Gökhan Arslan (39) oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de partisinin belediye başkan adayının Gökhan Arslan olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan ve bilişim şirketi bulunan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Arslan, adaylığıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tunceli halkından yoğun bir talep aldım. Tunceli'de artık değişim zamanı geldi. Ben de genç bir Tuncelili olarak bu yola girdim. İddialıyım; bu kez AK Parti, Tunceli'de belediyeyi kazanacaktır. Tunceli halkı bu yerel seçimlerde yeni bir sayfa açacak ve büyük bir değişime imza atarak belediyeyi AK Parti'ye kazandıracaktır. Bu konuda kendime güveniyorum ve kazanacağım. Tunceli büyük bir değişim ve dönüşüm içine girecek. Hiçbir ayrım yapmadan Tuncelilere hizmet etmek için var gücümle çalışacağım" dedi.
Gökhan Arslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üyesi olduğu Kureyşan aşiretine mensup bulunduğu öğrenildi.

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AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arslan olduAK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arslan oldu

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