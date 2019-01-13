AK Parti'nin Tunceli belediye başkan adayları tanıtıldı

Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte her geçen gün güçlendiklerini dile getirerek, "Biz 7 ilçemizde, 1 beldemizde ve il merkezimizde belediye başkanlığını almaya talibiz. Hiçbir ilçede, beldede veya merkeze biz burayı alamıyoruz, hesaplarımız tutmuyor diye bir şey söylemiyoruz. Tunceli genelinde her geçen gün güçleniyoruz, halkın güvenini kazanıyoruz. Yaptığımız hizmetler ile halkımızın güvenini aldık ve belediye seçimlerinde kendimize güveniyor inanıyor ve kazanacağız" dedi.

İl Başkanı Tek'in ardından söz alan İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu ise kayyumlar tarafından kente yapılan hizmetlerin Tunceli'de büyük değişim yarattığını ve bu değişimin ve hizmetlerin devamı için AK Parti'li belediye başkanlığının Tunceli'ye yakışacağını belirterek şunları söyledi:

"Sadece iki yılı geçmeyen bir zaman diliminde belki de Tunceli son 30-40 yılda almadığı hizmeti almıştır. Bunu sokakta takdir etmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Demek ki, biz de bunu sadece orada bırakmayacağız. Birilerinden çekinen, korkan, birilerinin kimlik siyasetine alet olan kişi ve gruplara karşı demokratik iradenin en güçlü bir biçimde, kimlikten ziyade hizmetten yana olduğu, hizmetin olduğu yerde de herkesin kimliğini özgür bir biçimde yaşayabileceği bir ortam oluşturmakla hep birlikte mükellefiz. Tunceli büyük bir değişim içine girmiş hizmetler halkı mutlu etmiştir. AK Parti bu çalışmaları ile Tunceli'de belediyeyi kazanacağından ve hizmetlerini devam ettireceğinden hiçbir şüphem yoktur."