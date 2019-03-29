AK Parti'nin Tuzla mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63 kilometrelik Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın Marmaray üzerinden hizmete açıldığını anımsatarak, "Bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı, açtığımızdan bu yana." dedi. Erdoğan, partisince Tuzla'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Siyasetin cesaret, fedakarlık ve dürüstlük, vatanının bekasını, milletinin menfaatini kendi çıkarının önüne koymayı, gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, böyle bir siyasetçi, devlet adamı olmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve şehirleri daha müreffeh ve aydınlık yarınlara kavuşturmanın peşinde olduklarını, 40 yıldır hep yaptıkları eserlerle konuştuklarını, yarın da eserleriyle konuşmaya devam edeceklerini dile getirerek, "25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bugün de kalpleri fethetmek için uğraşıyoruz. Bugün de tek bir dikili ağaçları dahi olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle, birbirinden önemi yatırımlarla damgamızı vuruyoruz." diye konuştu.

Sadece İstanbul'a değil, 780 bin kilometrekarenin her bir karışına, 81 vilayete hizmet götürdüklerini anlatan Erdoğan, "Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık." dedi. Erdoğan, kente gerçekleştirilen yatırımları ve 25 yıl önce Belediye Başkanlığını devraldığı İstanbul'a ait videoları izletti. Göreve geldiğinde kentte su sıkıntısı olduğunu, hava kirliliğinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, artık İstanbul'un bu sıkıntılarının kalmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dilleri vardır konuşmaz. Çünkü kalpler mühürlü. Ben size delilli olarak eserleri gösterdim. Bay Kemal atıyor, tutuyor, dünyadan haberi yok. Bir ara SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Batırdı mı? Batırdı. Bizim anlattıklarımız sadece bir kısmı. 255 katrilyon. Çünkü onlar götürdüler, paraları götürdüler. 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldım. Hem yatırımları yaptım hem de 1 milyon 250 milyon dolara düşürdüm borcu. O günden bugüne de sizler İstanbul'u bir daha bunlara teslim etmediniz. İnanıyorum ki pazar günü de bunlara teslim etmeyeceksiniz. Fazla kalmadı. Artık bir yarınımız var. Hanım kardeşlerimin kaleyi içeriden fethetmesi lazım. Bunu yapmaya var mıyız, buna hazır mıyız, gençler buna hazır mıyız? Burada ister CHP'ye, ister HDP'ye gönül versin, ister sözde İYİ Parti'ye gönül versin, ister Saadet'e versin, gelin hepsini bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim. Bizim bu noktada yok kırgınmış, dargınmış, şuymuş, buymuş, bunlara değil, biz doğruyu anlatalım. Bize düşen, 'Bir kere azmettin mi, Allah'a tevekkül et, gerisine karışma.' dır. Biz ikna ile değil, tebliğ ile görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. 'Yav dönmüyor.' Sen sadece anlat."

- Tuzla'ya yapılan yatırımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 57 il ve yaklaşık 30 ilçede miting yaptığını belirterek, "Rabb'imiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Onlar Ankara'da bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı, hangi HDP'liyi alacağız, onun gayreti içerisindeydiler. Ama bizim kalkıp da o tür kişileri aramıza katmamız, onları Meclis'e taşımamız mümkün değil." dedi. Vatandaşlardan okumalarını, düşünmelerini, uygulamalarını ve neticelendirmelerini isteyen Erdoğan, bunlar yapıldığında Allah'ın nusretini vereceğini söyledi. Erdoğan, Tuzla'ya eğitimde 1686 derslikli 131 okul yapıldığını, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 35'ten 22'ye indirdiklerini anlatarak, imam hatipte okuduğu dönemde sınıfında 75 öğrenci bulunduğunu söyledi. Şimdi ise sayıların 20-25'e indirdiklerini ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Orta öğretimde Tuzla'da 33'ten 21'e düşürdük. Öğrencilerimize 3 bin 207 tablet bilgisayar dağıttık Tuzla'da. Bin 92 adet akıllı tahta sınıflara kurduk. İlçedeki okullarımıza 3 bin 146 öğretmen ataması yaptık. Okullarımız için 12 kapalı spor salonu yaptık. Kafkale Spor Kompleksini yenileyerek sizin hizmetinize sunduk. Bununla kalmadık Şifa Mahallesi'ne gençlik merkezi inşa ettik. Tuzla birçok üniversitemizin kampüsüyle adeta bir gençlik ve eğitim merkezine dönüşmüştür. Sağlıkta 400 yataklı bir devlet hastanesiyle birlikte 3 tesisi ilçemize kazandırdık. Ayrıca 3 sağlık tesisi daha yapmayı planlıyoruz. TOKİ kanalıyla Tuzla'da 11 bin 44 konut projesini hayata geçirdik. 63 kilometrelik Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nı Marmaray üzerinden geçenlerde hizmete açtık. Bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon İstanbullu bu yeni hizmetten faydalandı, açtığımızdan bu yana. Tuzla'ya 27 kilometre uzunluğunda yeni yol, 5 köprü ve kavşakla bağlantı yolları yaptık. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ikinci kademesini hizmete sunduk. Üçüncüsünü de inşa ediyoruz. İlkini ben yapmıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman. Nereden nereye."