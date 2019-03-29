AK Parti'nin Ümraniye mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinin nasıl bir evreye ulaştığını, dost, düşman herkese bir kez daha gösterdiklerini belirterek, "Daha birkaç yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden Kandil'deki terör baronları, şimdi kaçacak delik arıyor. 50 bin insanımızın hayatına kasteden bu caniler, şimdi kendi hayat ve canlarını kurtarmanın yoluna bakıyor. Ne kadar korksalar, kaçsalar, saklansalar da inlerine girdik, giriyoruz, gireceğiz. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ümraniye'de düzenlendiği mitingde halka hitap etti. Ümraniye ile beraber tüm İstanbul için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Ümraniyelilerin emanetini 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canları pahasına muhafaza edeceklerini söyledi. Erdoğan, ne içerideki vesayetçilerin ne de dışarıdaki Türkiye düşmanlarının milletin iradesini gasbetmesine asla göz yummayacaklarını vurgulayarak, "Her karışında nice kahramanların kanı olan bu güzel vatanı, dünyanını en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. FETÖ'den PKK, HDP'ye kadar, bize silah doğrultan, evlatlarımızın kanını döken katillerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de bindik mi? Yine binmeye devam edeceğiz. Afrin'de tüm tünellerine varıncaya kadar yerle yeksan ettik. Zeytin Dalı Operasyonu'nda Cerablus'da aynısını yaptık ve aynen yola devam. Terör koridoru diye bir şey bırakmadık ve bırakmayacağız. Önceki gün, kırmızı listede olan bir PKK'lı grubunu Irak'ın Kuzeyi'nde hiç beklemedikleri bir anda imha ettik. Her zaman söylüyorum ya bir gece ansızın gelebiliriz ve geldik. Hem de CHP'li gafillerin 'orada terörist yok' dediği yerde yok ettik. Bay Kemal öyle diyor ya. Bay Kemal işte bak gördün mü? Hem de lider kadro, en kafa adamları şu anda ağır yaralı. Diğer 4 tanesi gitti." diye konuştu.

- "En büyük şamarı atacağız" Erdoğan, bu başarılı operasyonun başından sonuna kadar milli imkanlarla yürütüldüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeği geçen Savunma Bakanımdan, Genelkurmay Başkanıma, MİT'e, tüm yönetici kadrolarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin savunma sanayisinin nasıl bir evreye ulaştığını, dost, düşman herkese bir kez daha gösterdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden Kandil'deki terör baronları, şimdi kaçacak delik arıyor. 50 bin insanımızın hayatına kasteden bu caniler, şimdi kendi hayat ve canlarını kurtarmanın yoluna bakıyor. Ne kadar korksalar, kaçsalar, saklansalar da inlerine girdik, giriyoruz, gireceğiz. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız. Bunu, CHP'ye rağmen, CHP'nin Kandil güdümlü ortaklarına rağmen başaracağız. Bunu, Türkiye'yi yıllardır terörle hizaya sokmaya çalışan güçlere rağmen yapacağız. Bunu, İstanbul'un ortasında, bölücü örgütün sembolleriyle kutlama yapanlara rağmen gerçekleştireceğiz. Bunu, sırf 3-5 daha fazla oy almak için Kandil'in kapı kullarını belediyelere sızdırma pazarlıklarına rağmen başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerini ekrandan vatandaşlara izleterek, "Şimdi gördüğünüz Bay Sezai aslında Kürt de değil, ne idiği belirsiz. 'İstanbul'da 3 milyon Kürt' var, onlara rağmen belediye başkanlığı yapamazsınız.' diyor. Kime diyor bunu, CHP'nin adayına diyor. Ne hallere kaldık. Ümraniyeli kardeşlerime diyorum ki bu Pazar, İstanbul'da büyükşehirde Binali kardeşimize desteği vereceğiz ve bunlara buradan en büyük şamarı atacağız." diye konuştu. - "Bunlar karmakarışık bir güruh" Demokrasinin 15 Temmuz'da başlayan Cumhur İttifakı ile güçlendirileceğini aktaran Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Bay Kemal hava laanına 23.15'te indi. Biz de 01.15'te indik. Bay Kemal, FETÖ'cülerin nezaretinde, tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Bütün darbeyi oradan izledi. Biz de 01.15'te oraya indik, 10 binler orada. F-16 üzerimizde ama biz milletimizle beraberdik. Ne dedi Bay Kemal, 'oteller doluydu boş yer bulamadık.' dedi. Bunu yutmak mümkün mü? Bunların bu millete aşkı yok, utanmadan diyor ki 'darbe olursa tankların önüne önce ben çıkarım.' Gördük, her zaman yaptıkları iş bu. Bunlar ödlek, korkak, bunların, millete sevda, hizmet aşkı yok. Zaten dikili ağaçları yok. Şimdi ben şu coşku, şu heyecanı Ümraniye'nin meseleyi ne kadar iyi kavradığını buradan anlıyorum. Ümraniye 31 Mart'ta sandığa, ülkemize, ezanımıza, bayrağımıza, İstiklal marşımıza, sahip çıkıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin Adalar belediye başkan adayının İstiklal Marşı okunurken gösterdiği tavrı hatırlatarak, "Bay Kemal ve arkadaşları Adalar'da bir törene katıldılar. CHP'nin Adalar belediye başkan adayı İstiklal Marşı'nı okumuyor. Bunlar, karmakarışık bir güruh. Zira HDP, Kandil sevicileri bunlar, İstiklal Marşı'na karşı tavırlıdır. Bunlar, Türk bayrağını kendi kongrelerinde bile zor asarlar korkularından." dedi. AK Parti belediyeciliğinin en yakın tanığının Ümraniye olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ümraniye yatırım siyasetinin kıymetini bilir. Ümraniyeli hizmetin değerini, diğer ilçelerimizden çok daha iyi bilir. Ümraniyeli kardeşlerim CHP zihniyetinin İstanbul'da açtığı yaraları da gayet iyi bilir. CHP zihniyetinin İstanbul'da açtığı yarları da gayet iyi bilir. Bizden önce CHP'nin bu şehri yönettiği o karanlık günlerde Ümraniye yokluklar, yoksulluklar, mahrumiyetler bölgesiydi. Ümraniye'de bunlar var mıydı?" şeklinde konuştu. (Sürecek)

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Türkiye'nin savunma sanayisinin nasıl bir evreye ulaştığını, dost, düşman herkese bir kez daha gösterdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden Kandil'deki ter

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi

AK Parti'nin Ümraniye mitingi