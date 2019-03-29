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AK Parti'nin Ümraniye mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "(HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli) Sen kendin de zaten Kürt değilsin. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Bütün terör sevicilerini de al yanına, beraberce defol git orada yaşa. Bunlara onun için beka meselesi diyoruz ve dersini de pazar günü sandıkta inşallah veriyoruz" - "CHP'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Saadet'e gönül veren kardeşlerim, ne olur başınızı iki elinizin arasına alın. Siz ideolojiye mi oy vereceksiniz, esere mi? Size kim daha iyi hizmet edecek ona mı oy vereceksiniz, yoksa şu ülkede eseri olmayanların hala peşinden mi gideceksiniz?"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye yönelik, "Sen kendin de zaten Kürt değilsin. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Bütün terör sevicilerini de al yanına, beraberce defol git orada yaşa." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada, 26 yıl önce çöplerin toplanmadığı dönemde meşhur vahşi çöp depolama merkezinin Ümraniye'de bulunduğunu hatırlatarak, "Ümraniye çöplüğü patladığı zaman benim Ümraniyeli 39 kardeşim burada can vermedi mi? Şimdi bunun hesabını Ümraniye yine bunlara sormayacak mı? Sormamız lazım. Bay Kemal belediyecilik neymiş, bunu görsün." dedi.

Türkiye tarihinin en büyük utanç sahnelerinden birinin Ümraniye'de yaşandığını anlatan Erdoğan, 1994'te böyle bir İstanbul, böyle bir Ümraniye devraldıklarını, CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının elinde çukura, çamura, çöpe bulanmış bir şehrin yönetimini üstlendiklerini söyledi.

O vahşi çöp depolama alanını spor tesisi yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Aramızdaki fark bu. İşte bunu her yerde anlatmamız lazım. Onlar öyle ama biz böyle. Fark bu. Bunu bizim tüm hemşehrilerimize anlatmamız lazım. CHP'nin menfaatperest idarecileri tarafından yoksulluğa, yokluğa, yasaklara mahkum edilmiş bir İstanbul'un sorumluluğunu omuzlandık. CHP'nin tasallutu altında inim inim inleyen, havası solunmayan, pis kokudan geçilmeyen Haliç'i biz temizledik. Oradan 2,5 milyon metreküp balçığı çıkardık, 9,5 kilometre uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına pompaj sistemiyle depoladık. Orada 650 bin metrekare çocuklar için bir eğlence alanı meydana getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibeyköy'deki o 650 bin metrekarelik İsfanbul denilen yerin Haliç'ten çıkarılan o çamurla doldurulan yer olduğunu anlatarak, "Biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyor. Ziya Paşa diyor ya 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. İşte bizim eserimiz. Aynı şekilde Ümraniye'deki çöplük de şu an da spor tesisi. Bizim eserimiz, farkımız bu. Ey Bay Kemal senin bunlardan haberin var mı?" dedi.

Erdoğan, konuşması sırasında vatandaşlara izlettirdiği videodaki görüntüleri hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Az önce adam terör örgütünü anlatıyor. Terörist başı için heykel dikecekmiş. Bunların derdi bu. Öbürü ne diyor 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık, PYD'ye dayadık'. Ey kadın biz de sırtımızı iste bu millete ve Allah'a dayadık. Utanmadan şunu söylüyor; 'Kürdistan'da oylar şuraya'. Batıda da oylar malum.

Soruyorum; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, Ege'miz var, Marmara'mız var. Sen kendin de zaten Kürt değilsin. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Bütün terör sevicilerini de al yanına, beraberce defol git orada yaşa. Bunlara onun için beka meselesi diyoruz ve dersini de pazar günü sandıkta inşallah veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılından bu yana kolları sıvadıklarını, Başbakan olduktan sonra yoğun bir çalışma içine girdiklerini, o dönemde Binali Yıldırım'ın da Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığını, belediye başkanlığı döneminde ise İDO Genel Müdürü olduğunu hatırlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımların görüntülerini miting alanındaki vatandaşlara izlettiren Erdoğan, daha sonra İstanbul'un CHP'nin yönetiminde olduğu dönemdeki görüntülerinin yer aldığı videoyu izlettirdi.

Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, sözde İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Saadete gönül veren kardeşlerim, ne olur başınızı iki elinizin arasına alın. Siz ideolojiye mi oy vereceksiniz, esere mi? Size kim daha iyi hizmet edecek ona mı oy vereceksiniz, yoksa şu ülkede eseri olmayanların hala peşinden mi gideceksiniz?" diye konuştu.

(Sürecek)

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AK Parti'nin Ümraniye mitingiAK Parti'nin Ümraniye mitingi
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CHP erdoğan Kürdistan Kürt Ümraniye

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