AK Parti'nin Uşak mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, muhalefet partilerinin tümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleştiğini belirterek, "14 defa sandığa gömülenlerin hepsi bu seçimde bir araya geldi. CHP, Saadet Partisi ile aynı çuvalda, düşünebiliyor musunuz? İYİ Parti milliyetçiyim diyor, devlet hainleriyle aynı çuvalda. Benim milletimi aldatamazsınız." dedi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin Uşak mitinginde konuşan Turhan, yerel seçimlerin önemine değindi.

Bakan Turhan, Türkiye'nin tüm kumpaslara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkiyi milletimizden aldığı günden itibaren ülkemizi büyük eserlerle donattı. Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz bu ülkede hizmet siyasetinin temellerini attı. Değerli Uşaklılar siyaset hizmetle devam edecek, yalanla dolanla değil. Onun karşısındakiler, 14 defa sandığa gömülenlerin hepsi bu seçimde bir araya geldi. CHP, Saadet Partisi ile aynı çuvalda, düşünebiliyor musunuz? İYİ Parti milliyetçiyim diyor, devlet hainleriyle aynı çuvalda. Benim milletimi aldatamazsınız. Bu millet bunları yutmaz. Biz karşımızda delikanlı bir muhalefet istiyoruz." diye konuştu.