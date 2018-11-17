HABER

"AK Parti'nin yaklaşımı, önce milleti güçlü kılmak oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "AK Parti'nin yaklaşımı, 16 yıl boyunca, güçlü devlet için önce milleti güçlü kılmak oldu"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "AK Parti'nin yaklaşımı, 16 yıl boyunca, güçlü devlet için önce milleti güçlü kılmak oldu." dedi.

Bostancı, Amasya'nın Göynücek içesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 110 konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu tür yatırımların temelinin, betonla değil fikirle atıldığını söyledi.

Göynücek'te yaşayanların da standartları yüksek evlerde hayatlarını sürdürmesini istediklerini dile getiren Bostancı, "Bu evlerdeki çocuklar, okula giderken daha iyi şartlarda okusunlar istiyoruz. Ülkenin geleceğine, kalemlerini açtıkları gibi keskin bir kılıç gibi hazırlansınlar." diye konuştu.

Yatırımları, devletin ve milletin kaynaklarını kullanarak yaptıklarını anlatan Bostancı, "Bizim yaptığımız sadece mihmandarlık. Burada çalışanlar, inşaatı yapanlar, evlerin parasını ödeyen kardeşlerimiz var. Zaten hepsi bir araya gelince bu işler oluyor. AK Parti'nin yaklaşımı, 16 yıl boyunca, güçlü devlet için önce milleti güçlü kılmak oldu. Bu uğurda çalıştı, uğraştı. Yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin de emeği geçenlere teşekkür ederek, ev alanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu şekilde oturmalarını temenni etti.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.

Törene Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilli Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyinİlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin
Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kestiKitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı Amasya TOKİ

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

İlginizi Çekebilir

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi malzeme yapılmasını tasvip etmiyorum

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

Gümüşhane'de karda 'drift' yapanlara para cezası

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı'dan gençlere uyarı: Memleketi terk etmeyin

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.