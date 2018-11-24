AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Öztabak'a, havai fişekli karşılama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Belediye Başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak'a 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişekli karşılama yapıldı. CHP ile yönetilen Yalova Belediyesi’ni AK Belediyecilik ile tanıştıracaklarını belirten Öztabak, “Yalova’da kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova’mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah” dedi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Belediye Başkanı Adayı gösterilen Yusuf Ziya Öztabak, Yalovalılar tarafından coşkuyla karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda partililer tarafından adaylığı havai fişeklerle kutlanan Öztabak, 5 yıldır sürdürdüğü AK Parti İl Başkanlığı görevini bırakmış olduğunu söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle ve siz değerli dostlarımızın kanaatleriyle AK Parti’nin 31 Mart seçimlerindeki belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayız” diyen Öztabak, “En son 24 Haziran seçimlerinde yine burada 3 milletvekili adayımızla, bu meydanda bir başlangıç yapmıştık. O günü hatırlayın. Belki spekülatif amaçlıydı, bilmiyorum ama AK Parti’nin burada başarılı olmayacağını söyleyen kesimlerin bunu doğru söylemedikleri, bizim teşkilat mensubu arkadaşlarımızın inancıyla, çalışmasıyla, gayretleriyle, bu teşkilatın neler başarabileceğini gösterdik ve Yalova’mızda ilk defa AK Parti 2 milletvekilini çıkarmak suretiyle ve daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51 oyla Yalova’dan cumhurbaşkanı seçme suretiyle bir zirve, bir başarı yakaladık. 24 Haziran seçim sonuçları kesinlikle şunu gösteriyor; 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti’nin 2019’da Yalova Belediye Başkanlığı’nı alacağının bir işareti olmuştu” diye konuştu.

'SEÇİMLERDE İPİ GÖĞÜSLEYEN AK PARTİ OLACAK'

Seçimlerde oldukça iddialı olduklarını belirten Öztabak, "İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevaziliğimizle, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. 5 yıl boyunca Yalova’da Yalova Belediyesi yönetiminde iyi işler yapılmadı. Bunu biz söylemiyoruz. Sizler mahallelerde hep birlikte yaptığımız çalışmalarda hep gördük. Vatandaşımız memnun olamadı. Keşke olsaydı. Vatandaşımız memnun olsaydı biz de kendimizi mutlu hissederdik ama Yalova için hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Yalova’mızın geleceği için hiçbir şey inşa edilmedi. Yalova Belediyecilik tarihinde tahmin ediyorum kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova’mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah” dedi.

'YALOVA'YI YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklamasının ardından bir talimat verdiğini söyleyen Öztabak, "Yalova’daki mesele sadece Yalova’nın meselesi olmaktan bile çıktı. Burada ülkemizin 81 vilayetinden hemşerilerimiz yaşıyor. Dolayısıyla bütün ülkenin gözü, kulağı burada. Bunu böyle bilelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Seçimleri muhakkak alacaksınız. Yalova’yı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. Ondan sonra da hep birlikte 31 Mart 2019’dan sonra hep birlikte Yalova’nın yeniden kalkındırmaya, yeniden daha güzel, daha müreffeh, yaşanabilir bir şehir haline hep birlikte getireceğiz’ dedi. Türkiye’nin en güzel, mükemmel şehri Yalova, layık olduğu hizmeti muhakkak alacak” diye konuştu.