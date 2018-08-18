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AK Parti'nin yeni MKYK Toplantısı'ndan ilk görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

 AK Parti'nin yeni MKYK Toplantısı'ndan ilk fotoğraflar paylaşıldı.

ANKARA (DHA) - AK Parti'nin yeni MKYK Toplantısı'ndan ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Ayrıca 6. Olağan Kongresi'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Yeni MKYK'da, 50 kişilik listede, 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi.

YENİ MKYK'DA YER ALAN İSİMLER:

Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçe Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karaca, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenoğlu.

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