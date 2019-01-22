AK Parti'nin yerel seçim formülü: Gönülleri fethetmek

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemini seçim hazırlıkları oluşturdu. AK Parti’nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganı hem manifesto hem de yerel seçim beyannamesinde yer alacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen MYK toplantısında seçim hazırlıkları konuşuldu. Çalışmaların ayrı ayrı sunumlarının yapıldığı toplantıda 10 maddelik yerel seçim manifestosunun son halinin tanıtımı da yapıldı. AK Parti’nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganının hem manifestoda hem de yerel seçim beyannamesinin ana başlığını oluşturacağı öğrenildi. Manifestoda temiz belediyecilik, temiz toplum ve temiz çevrenin yanı sıra 'ekip belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve ilkeli belediyecilik' başlıklarının yer aldığı kaydedildi. Manifestoda ilkeli, gönül ve ekip belediyeciliğin anlamları sıralandı.