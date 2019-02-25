AK Parti'nin Yozgat mitingi

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yozgat Havalimanımızın yapımı sürüyor. Senelik 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı inşallah 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına tüm Yozgatlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Yozgat'ın son 35 yılda 273 asker, 32 polis, 15 Temmuz'da da 14 sivil şehit verdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ın bugün bir başka coşku ve heyecan içerisinde olduğunu dile getirdi. Vatandaşların "Dik dur eğilme Yozgatlılar seninle" şeklindeki tezahüratlarına karşılık Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz başka yerde asla." diye konuştu. Yozgat'ın sadece Yozgat'tan ibaret olmadığını, Yozgat'ın tüm Türkiye'de yaşayan bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, "Sadece bu kadar da değil, gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, daha pek çok Avrupa ülkesinde, yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var, bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda muhabbet var. Bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demir yumruk olup ezen cesur yürekler var. İşte bunun için biz Yozgat'ı seviyoruz. Biliyorum ki Yozgat da bizi seviyor. Biz etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız." diye konuştu. Bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde oy oranı bakımından Yozgat'ın hep ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde her şehrimizin desteğini bekliyoruz ama Yozgat'ın desteğinin ayrı bir anlamı var. Yozgat, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikrarımıza, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta bir kez daha 'gönül belediyeciliği' diyor muyuz? Yozgat, 31 Mart'ta merkezde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan olumlu yanıt alması üzerine, "Maşallah, barekallah. İşte benim yoldaşım, gönüldaşım, kader arkadaşım Yozgat budur." karşılığını verdi. - Yozgat'ta yapılan yatırımlar Yozgat'ı sadece sevmekle kalmadıklarını, yatırım ve hizmetleriyle Yozgat'a layık olmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, son 17 yılda Yozgat'a 12 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, eğitim alanında Yozgat'ta 2 bin 323 yeni derslik inşa ettiklerini, 20 bin öğrencisi ve 875 akademik personeli olan Bozok Üniversitesini şehre kazandırdıklarını, üniversiteye eski tıp fakültesi binasında faaliyet gösterecek diş hekimliği fakültesini kazandıracaklarını anlattı. Yüksek öğrenim öğrencileri için 6 bin 233 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını ve bu yıl Sorgun'da, gelecek yıl da Yerköy'de 300'er kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını açacaklarını dile getiren Erdoğan, Yozgat'a gençlik merkezi, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, Akdağmadeni ve Sorgun'a gençlik merkezi, Çandır, Çayıralan ve Saraykent'e spor salonları inşa ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğazlıyan ve Yerköy gençlik merkezleri ile Yozgat kamp eğitim merkezinin plan ve proje çalışmalarının devam ettiğini, Sorgun'da millet bahçesinin yapımına bu yıl başlayacaklarını söyledi. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere 1,3 milyar lira kaynak aktardıklarını anlatan Erdoğan, sağlıkta 13'ü hastaneden oluşan toplam 32 tesisi şehre kazandırdıklarını, bunlardan birinin 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi olduğunu aktardı. Erdoğan, vatandaşlara yönelttiği "Hastaneyi nasıl buldunuz?" sorusuna, aldığı olumlu yanıt üzerine, "Biz, benim Bozoklu kardeşlerime, Bozoklu'ya layık olanı yaptık. Bir de 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesini yaptık." şeklinde konuştu. Aydıncık entegre hastanesiyle, 3 sağlık tesisinin yapımı ve 8 sağlık tesisinin de plan, proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Yerköy Devlet Hastanesine 100 yataklı ek bina yaparak hastaneyi büyüteceklerini, ayrıca Çandır'a da bir entegre hastane yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6 bin 582 konut projesini hayata geçirdiklerini, imar barışıyla 38 bin 711 Yozgatlı'nın sıkıntısını çözdüklerini kaydetti. Toplam 28 ata yadigarı eseri restore ettiklerini, bazı eserlerin restorasyonunun da sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Yozgat'ta 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, "Yozgat'ın yollarının yapım işi bazı talihsizlikler yüzünden biraz gecikti ama çoğunu toparladık, kalanları da en kısa sürede inşallah bitiriyoruz." dedi. Erdoğan, Sorgun-Akdağmadeni ayrımını, Çiğdemli yolunu, Yozgat-Boğazlıyan ayrımını, Musabeyli yolunu, Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yolunu, Saraykent ayrımı Çekerek yolunu, Sungurlu ayrımı-Alaca-Yozgat ayrımı yolunu, Çekerek ve Şefaatli şehir geçişlerini, Delice ayrımı-Yerköy-Yozgat Sorgun yolunu, ayrıca tarihi Şefaatli, Karabıyık, Sekili, Araplı, Karaburun ve Çalaplı köprülerinin restorasyonlarını da bu yıl bitireceklerini ifade etti. Alaca-Zile yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Sorgun-Çekerek ayrımı, Çiğdemli Kadışehri yolunu da gelecek yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, Çiğdemli-Beyyurdu-Çekerek-Tokat il sınırı yolunu ise bir sonraki yıl tamamlayacaklarını söyledi.