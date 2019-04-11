AK Parti'nin Yusufeli adayı Aytekin: Gerekçeli kararı bekliyoruz

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'de, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) seçimin iptal edildiği Yusufeli ilçesinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, gerekçeli kararı beklediklerini söyledi. Aytekin, "Seçmenlerin kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak YSK'nın seçimleri tekrarlaması konusunda karar yayınlamasını bekliyoruz" dedi.

Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ilk sayımlarda CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla önde bitirdi. 1015 numaralı sandığa yapılan itirazlar üzerine tekrarlanan sayımlarda ise AK Parti'li aday Eyüp Aytekin, 1819 oy ile seçimi kazandı. CHP'li Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı; ancak sandıkta 4 oy pusulası tespit edilemedi. Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulurken, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konularıyla birlikte bu kez ilçedeki 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre, AK Parti'li Eyüp Aytekin, 1 oy farkla seçimi kazandı. İlçede toplam 5 oy pusulası ise tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP tarafından kayıp oy pusulaları olduğu, başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimin Yusufeli'nde yenilenmesi talebiyle YSK'ya iki başvuruda bulunuldu. CHP'nin itirazlarının ardından YSK tarafından seçimin iptaline karar verildi. Karara göre, 2 Haziran Pazar günü yeniden seçime gidilecek.

'ELİMİZE GEÇMİŞ KARAR YOK'

AK Parti'nin Yusufeli adayı Eyüp Aytekin, gerekçeli kararın henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Aytekin, "Yusufeli ilçesinde AK Parti 3 oy farkla seçimleri aldı; ama onun akabinde CHP adayı ve Artvin Barosu teşkilatı seçime itiraz etti. Sandıklar teker teker açıldı. Sandıklarda herhangi bir eksik, kusur bulunamayınca en sonunda kısıtlı olan seçmenler üzerinden YSK'ya müracaatları oldu. Seçmenlerin bu kısıtlılıklarını göz önünde bulundurarak YSK'nın seçimleri tekrarlaması konusunda bir karar yayınlamasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla kamuoyuna duyurulmuş durumda ama henüz elimize geçmiş karar yok. Kararı, gerekçeleri ve orada kimlere ait olduğunu bu şekilde, hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

Seçime mevcut adayla gidilip, gidilmeyeceği; belediye meclis üyelerinin değişip, değişmeyeceği ile ilgili Aytekin, "Bu konu partinin ve hukukçuların değerlendirebileceği bir konudur. Bu konu hakkında birtakım bilgilerim var; ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz. Parti teşkilatının ve hukukçuların bunu açıklaması daha doğru olur. Eğer herhangi bir itirazla bu süreç tersine döndürülmezse Yusufeli, 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek. Hukukçularımız bu konu üzerinde çalışıyorlar" dedi.

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