AK Parti'nin Yusufeli adayı Aytekin: Gerekçeli kararı bekliyoruz (2)

CHP'NİN ADAYI DEMİRCİ: ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN

Artvin'de, partisinin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) seçimin iptal edildiği Yusufeli ilçesinde, CHP'li aday Barış Demirci, "2 kısıtlı şahsın usulsüz olarak oy kullandığı tespit edildi, yenilenmesi kaçınılmaz oldu. Şimdiden ilçemiz için hayırlı olsun" dedi.

Yusufeli'nde, 2 Haziran Pazar günü seçimin yeniden yapılacağını belirten CHP'li Barış Demirci, "Rakamlar çıktı, indi. Netice olarak 3 oy farkımız vardı. Sandığın birinde 2 adet zarfın usulsüz olarak yakıldığı tespit edildi. Bunu İl Seçim Kurulu yaptı. AK Parti'li yetkililerin itirazına rağmen Yüksek Seçim Kurulu bu usulsüzlüğü tescil etti. Daha sonraki süreçte 2 kısıtlı şahsın usulsüz olarak oy kullandığı tespit edildi. Bu kısıtlılar 'Türk Medeni Kanunu'nun 405'inci maddesi kapsamında akıl zayıflığı ile kısıtlanmış kişilerdir. Aradaki fark 3 oy olduğu için ve usulsüz tespit edilen oyun da 4 olmasından dolayı seçimlerin yenilenmesi kaçınılmaz oldu. Geldiğimiz noktada 2 Haziran'da Yusufeli'nde yeniden belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Ben şimdiden ilçemiz için hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)

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