AK Parti’nin Zeytinburnu adayı Arısoy, çöken binanın mağdurlarına çözüm sözü verdi

AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, katıldığı mahalle teşkilatları toplantısında Beştelsiz Mahallesi’nde çöken binadan dolayı meydana gelen sorunların çözüme kavuşacağını ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimler öncesi Zeytinburnu’nun mahalle teşkilatlarıyla toplantılar yapan AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, yol haritasını çıkarmak için Seyitnizam ve Beştelsiz Mahallesi’nde teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı. Arısoy, teşkilat mensuplarının istek ve önerilerini dinleyerek çözüme kavuşturulacak konular hakkında müjdeler verdi.

Geçtiğimiz yıl Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Kuran Sitesi’nde bir bina çökmüş çevresindeki binalarda ise çökme sonucu hasar oluşmuştu. İmar konusunda sorun yaşayan kat malikleriyle konuşan Arısoy, imar konusunda yaşanan problemleri çözeceğini ifade etti.

“Bu mesele bizim meselemizdir”

Arısoy, “Önümüzdeki hafta bütün maliklerle görüşeceğiz. Orayla ilgili çok somut bir çözüm planımız var. İnşallah en kısa sürede orada bir gelişmenin olduğunu herkes görecek. Endişe etmeyin. Orada yüzde yüz mutabakat var. Başka sebepler dolayısıyla ihalesi yapılamamıştı. Konuyu biliyorum. Mağduriyetleri biliyorum ama sizi yeniden dinleyeceğim. Endişeye sevk edecek bir husus yok. Biz buradayız. Bu mesele bizim meselemizdir. Bunu çözeceğiz. Benim aklımda bir çözüm var. Devletimiz bunu çözecektir” dedi.