HABER

AK Parti’nin Zeytinburnu adayı Arısoy, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşı dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

AK Parti Zeytinburnu Belediyesi Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına başladı.

AK Parti Zeytinburnu Belediyesi Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmasına başladı. Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm konusunu ele alan Arısoy, sorunların çözümünde elinden gelen desteği vereceğine söz verdi.
Yeni yılla beraber 31 Mart yerel seçimine hazırlanan siyasi partilerin belediye başkan adayları saha çalışmasına başladı. Zeytinburnu’nda seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapan AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Veliefendi ve Nuripaşa mahallerinde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Veliefendi Mahallesi’ndeki Bağ Cami’nde cami cemaatiyle buluşan Arısoy, akşam namazının ardından teşkilat mensupları ile sohbet etti. Arısoy, teşkilat mensuplarının görüş, öneri ve şikayetleri dinleyerek yerel seçimlere giderken yol haritasını oluşturmak için gerekli notları aldı.
“Kağıt üzerinde planlayarak bir kentsel dönüşüm yapılamaz”
Mahalle teşkilatının sorularını yanıtlayan Arısoy, “Kağıt üzerinde planlayarak bir kentsel dönüşüm yapılamaz. İçinde yaşayanların, maliklerin rızası olmadan, kanunun aradığı bir rıza şartı var, onun sağlanmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamıyor. Kentsel dönüşüm ancak yerinde dönüşüm mümkünse sağlanabilir. 31 Mart 2019’a kadar benden gerçekleşemeyecek bir şey duymayacaksınız” şeklinde konuştu.
“Kentsel dönüşüm meselesini bir kurtuluş meselesi olarak görüyorum”
Arısoy, “Ben, kişi olarak bu kentsel dönüşüm meselesini bir kurtuluş meselesi, daha çok güzelleştirme, daha çok kentsel alanların üretilebildiği bir imkan olarak görüyorum. Bunu burada yaşayanlara bir dayatma olarak kullanmayacağımı şimdiden peşinen ilan ediyorum. Eğer ada bazlı mutabakat sağlanırsa, kanunun sağladığı çoğunluk sağlanırsa ben, belediye olarak bu projeleri hızlandırmak, geliştirmek, takip etmek üzere elimden gelen desteği vereceğimi ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Otopark meselesini çözmek zorundayız”
İlçedeki otopark sorununa da dikkat çeken Arısoy, “İstanbul’un ilk yeraltı otoparkı Zeytinburnu’nda yapılmıştı ama yetmiyor. Akşam aracı, 3-5 sokak ileri park edip evimize yürüyoruz. Otopark çok büyük bir ihtiyaç. Bunun da bir maliyeti var ama bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Yeşil alanların altı yeraltı otoparkı olarak değerlendirilebilir. Yıkılan yeniden yapılan okullarda otoparklar yapıldı. Bunu yapabiliriz. Bu, Zeytinburnu’nun gündemi olmaya devam edecek. Otopark meselesini çözmek zorundayız” diye konuştu.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildiTaksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Dünya yıldızı Süper Lig'de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.