AK Parti'nin Zonguldak belediye başkan adayları tanıtıldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımıyla yerel seçimlerde Zonguldak'ta aday gösterilen belediye başkanları tanıtıldı.

AK Parti Zonguldak Teşkilatı tarafından Site Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, belediye başkan adayları ve partililer katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin zor zamanlar atlattığını söyledi. Milletin desteğiyle bugünlere gelebildiklerini ifade eden Kandemir, "15 Temmuz'da insanlarımız 'Bu çınarı yıktırmayız, Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz' dedi ve çok şükür bugünlerdeyiz. Her defasında bu millet gereken dersi verdi. Bir taraftan ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla cumhurun ittifakı, bir tarafta terör örgülerinden beslenen şer güçler. Zonguldak inanıyorum ki 31 Mart'ta çok iyi bir ders verecek. Bugün bu salonda bu heyecanı gördüm. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Belediyecilik bizim işimiz, Tayyip Erdoğan belediyeciliği diye bir belediyecilik var. 1994'te suyun akmadığı çöplerin kalmadığı, hava kirliğinden nefes alamayan bir kent vardı. Sırtımızı sadece millete yaslandıysanız evvelallah İstanbul'da olduğu gibi bir çok yerde başarı kazanabiliriz. Biz milletin partisiyiz. AK Parti bizim değil, teşkilatların değil milletin partisi. Umudun hareketi AK Parti, bu bayrağını Zonguldak'ta dalgalandırsın. Zonguldak emeğin başkentiyle genciyle yaşlısıyla mücadele verecek" dedi.

Konuşmaların ardından Kandemir, AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı olarak belirlenen Selim Alan ve diğer belediye başkan adaylarını tanıttı.

