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AK Parti'nin Zonguldak mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Gelin; Türkiye'nin tökezlemesini isteyen, bunu dört gözle bekleyen emperyalistleri sevindirmeyelim. Gelin; ele ele, gönül gönüle kenetlenelim, dünyaya bir Türk milleti dersi verelim. Gelin; 31 Mart'ı demokrasi şölenine çevirelim" - "Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimde de merkezi idarede de neler yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Enkaz altından çıkardığı Türkiye'yi, dünyanın en kudretli devletlerinin karşısında dimdik duracak onurlu bir konuma getirdi. Bugün Türk bayrağı sadece bizim değil, 2 milyar insanın umudunu, ümidini, özgürlük talebini temsil ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gelin; Türkiye'nin tökezlemesini isteyen, bunu dört gözle bekleyen emperyalistleri sevindirmeyelim. Gelin; ele ele, gönül gönüle kenetlenelim, dünyaya bir Türk milleti dersi verelim. Gelin; 31 Mart'ı demokrasi şölenine çevirelim." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İşçi Anıtı Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin davasını, varmak istedikleri istikameti en iyi Zonguldak'ın bileceğini söyledi.

Zonguldak'ın, emekçi maden işçilerinin kömür karası elleriyle bu ülkeyi büyüten bir şehri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Emek en güzel ve en büyük değer. İnsanoğlunun en büyük simgesi. Bu ülkenin bereketi sizin bereketinizdir. Zonguldak deyince dünyanın en zor işini; memleketi, milleti için yapan, üretmek için var gücüyle çalışan madenci kardeşlerimizi hatırlarız." diye konuştu.

Kasapoğlu, Zonguldak deyince akıllarına gece gündüz çalışan, yüzleri kömür karası ama gönülleri ak Zonguldaklıların geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zonguldaklı yiğittir, cesurdur, merttir, vatan severdir. Zonguldaklı madenci kardeşlerim, ekmeğini taştan çıkaran, boğazından haram lokma geçmemiş, üreten ve çalışan insanlardır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne mutlu bana ki bu heyecanı, mutluluğu bugün sizlerle paylaşma şansım oldu. Bu aziz şehir, 24 Haziran'da yüzde 55,2 oy oranıyla, 'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı.' demiştir. Yine parlamentoda yüzde 56,8 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na, yüzde 46 oy oranıyla AK Parti'ye güçlü destek vermiştir. Çünkü bizler AK Parti olarak alın terinin, emeğin değerini en iyi bilenleriz. İşte bugün bu aziz şehir yine liderini bağrına basıyor."

- "Türkiye için daha güçlü destek istiyoruz"

Dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin selameti ve huzurunun vatandaşın iradesine bağlı olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, "Gelin; Türkiye'nin tökezlemesini isteyen, bunu dört gözle bekleyen emperyalistleri sevindirmeyelim. Gelin; ele ele, gönül gönüle kenetlenelim, dünyaya bir Türk milleti dersi verelim. Gelin; 31 Mart'ı demokrasi şölenine çevirelim. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimde de merkezi idarede de neler yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Enkaz altından çıkardığı Türkiye'yi, dünyanın en kudretli devletlerinin karşısında dimdik duracak onurlu bir konuma getirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek onlara çok iyi ders verdi. Bugün Türk bayrağı sadece bizim değil, 2 milyar insanın umudunu, ümidini, özgürlük talebini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin en büyük hayallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kadrosu gerçekleştirdi"

Belediyecilik, proje, yatırım, istihdam ve iş kapısı açmanın AK Parti'nin işi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Türkiye'nin bileğini bükmek, Türkiye'yi düze getirmek istiyorlar. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman karamsarlığa, umutsuzluğa düşmedi. 15 Temmuz'da onu öldürmek istediler, daha önce de cuntacılar, vesayetçiler onu durdurmak istedi. AK Parti'yi kapatmak, Türkiye'yi başsız bırakmak istediler. Eski Türkiye, sis, is altındaydı." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, eski Türkiye'nin çöp ve çamur deryası olduğunu, özellikle İstanbul ve Ankara'nın is bulutları altında olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin en büyük hayallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kadrosunun gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yaptıklarıyla, eserleriyle yetinmediklerini, daha yapacak çok işleri olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Eser siyasetine, hizmet siyasetine, gönül siyasetine sizlerin desteği ve duasıyla devam edeceğiz. Gözümüzün ışığı olan gençlerimizden, kadınlarımızdan Türkiye için, bu şehir için, demokrasi ve hukuk düzeni için, güven ve istikrar için daha çok, daha güçlü destek istiyoruz. İnanıyorum ki siz Zonguldaklı kardeşlerimiz bu desteği esirgemeyeceksiniz. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle 'Önce millet, önce memleket' diyerek 31 Mart sabahı ele ele, gönül gönüle Zonguldak'ı geleceğe taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zonguldak'ımızın hizmet almasını istiyoruz"

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan da 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Teşkilatlarla birlikte yaklaşık 90 gündür sahalarda olduklarını anlatan Alan, "Hep birlikte yeni Zonguldak.' diyerek yola çıktık. Artık Zonguldak'ımızın hizmet almasını, eski günlerine dönmesini istiyoruz. 10 yıldır hizmet noktasında büyük sıkıntılarımız var. Mahallelerimizi, caddelerimizi geziyoruz, esnafımıza, vatandaşımıza soruyoruz. Acaba biz mi bir şey görmedik? Daha cevap alamadık." diye konuştu.

Alan, siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun herkesi kucaklayacaklarını belirterek, hep birlikte Zonguldak için çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise kente bir 5-10 yıl daha kaybettirmeyeceklerini, AK Parti yönetimiyle herkesin kazanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları güç, hükümetten aldıkları destekler, adayların heyecanı ve kararlılığıyla yepyeni bir Zonguldak'ta gönülden gönüle hizmet köprüleri kurmak istediklerini vurgulayan Tosun, "Hepinizi kucaklıyor, 31 Mart akşamı herkesin kazanacağı, hizmetin konuşulacağı, yeni bir dönemin başlayacağını sizlere müjdeliyoruz." ifadelerini kullandı.

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ak parti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu miting

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