AK Parti'nin Zonguldak mitingi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki 'Çiftçi bitti, tükendi. Çiftçinin arsalarını elinden aldılar.' Bay Kemal bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfı'na vereceğim." dedi. Erdoğan, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Erdoğan, "Martın ikinci yarısında yoğun bir çalışmayla Çaycuma Havalimanı'na tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak." ifadesini kullandı. Zonguldak Gar Binasının tadilatını yaptıklarını, Kırıkkale-Karabük-Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getirdiklerini belirten Erdoğan, bölge için yapmayı planladıkları bir diğer hattın ise Adapazarı Karasu Limanı-Akçakoca-Ereğili Limanı-Bartın Limanı Demiryolu projesi olduğunu söyledi. Yapımı devam eden Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu Projesi'nin devamı olacak bu hattın fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, gelecek yıl içinde bunun yapımına başlamayı planladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "150 yıllık bir proje olan, bölgenin kaderini değiştirecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldik. Durmak yok, yola devam. Filyos Limanı Projesiyle Batı Karadeniz'de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek liman kompleksi hayata geçirilecek. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi neresi olacak? Filyos. Önemli burası. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu önemli limanın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasında da 2021 yılında başlayacağımız Filyos Limanı'nı inşallah 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız. Ayrıca Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlamak için çift hatlı bir iltisak hattı yapacağız." Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi'nin mendirek ve tersane limanını Kilimli, Alaplı, Hisarönü ve Kozlu balıkçı barınaklarını inşa ettiklerine değinen Erdoğan, Zonguldak içme suyu tüneli ve kanalını inşa ederek şehir merkezine içme suyu temin ettiklerini aktardı.

- "18 taşkın koruma tesisi yapılıyor" Ereğli ilçe merkezi ile civar yerleşimlerin içme suyu sorununu inşa ettikleri isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle kökten çözdüklerini anlatan Erdoğan, Alaplı ilçe merkezine içme suyu sağlayacak Alaplı Barajı'nın inşaatının devam ettiğini söyledi. Erdoğan, yaptıkları 61 taşkın koruma tesisleriyle Zonguldak şehir merkezi ve 64 yerleşim yerini taşkınlardan koruduklarına işaret ederek, 18 taşkın koruma tesisinin yapımının sürdürüldüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Zonguldaklı çiftçilerimize toplamda ne verdik biliyor musunuz? Bay Kemal diyor ki 'Çiftçi bitti, tükendi. Çiftçinin arsalarını elinden aldılar.' Bay Kemal bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığın iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçikle falan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet'imi, benim ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor. Oradaki teröristlere, terör sevicilerine şikayet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart'ta buna bu dersi vermemiz lazım."

- "Bu kuyruklar varlık kuyruğu" Miting alanındakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastaneleri ile AK Parti döneminde yapılan hastanelerin videoları izleten Erdoğan, "Farkı görüyorsunuz değil mi? Bay Kemal'i de gördünüz değil mi?" sorusunu yöneltti. Kendi yaptıkları hastanelere dikkati çeken Erdoğan, "Benim milletime, Ayşe'me, Fatma'ma, Ahmet'ime, Mehmet'ime bu hastaneler yakışır, Bay Kemal'in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir şey var mı? Yok. Vatandaş kuyrukta." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun tanzim satışlardan çok rahatsızlık duyduğunu, "kuyrukların olduğunu" söylediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi, işte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve bunları getirmeye başladık ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. Adımlarımızı attık, atıyoruz."

- "411 lira tarımsal destek verdik" Bütün bunlarla beraber Zonguldaklı çiftçilere toplamda 411 milyon lira tarımsal destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, Zonguldak'ta bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını, Filyos Endüstri Bölgesi için çalışmaları başlattıklarını anlattı. Alaplı'ya bir organize sanayi bölgesi kurmak için harekete geçtiklerini, buradaki tüm parsellerde üretime geçildiğinde 2 bin kişiye daha istihdam sağlanacağını ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Şehrimizdeki iş insanlarımızı, girişimcilerimizi toplamda yaklaşık 7 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek 13 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Zonguldak'taki 32 bin iş yerimize toplam 684 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik. Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Gökçebey, Kozlu, Devrek, Kilimli ve Çaydeğirmeni beldesine doğal gazı getirdik. Batılıya bu var da benim Ayşe'me, Fatma'ma niye olmasın, Ahmet'ime, Mehmet'ime niye olmasın? Olacak. Olmayan yerlere de gelecek. İnşallah önümüzdeki dönemde Zonguldak'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

- "Bir yanına FETÖ'yü diğer yanına PKK'yı alan CHP yönetimiyle karşı karşıyayız" Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların ve kurumların her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, belediyelerin çalışmalarıyla hizmet çıtasını yukarıya taşıyacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bunları söylerken acaba muhalefet ne söylüyor, ne yapacak? Yatırımları var mı, yok. Zonguldak, 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor muyuz? 31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyen kadroları iş başına getiriyor muyuz? 31 Mart'ta tercihimizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? 31 Mart'ta şehrimizi gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu. "Zahmetsiz rahmet olmaz" atasözüne ve "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" ayetine atıfta bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için biz, siyasi hayatımız boyunca gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bizi en iyi de Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Çünkü bu şehir, emeğin, alın terinin üzerine kurulmuştur. Aynı şekilde esnafımız, çalışmanın kıymetini iyi bilir. Sabah dükkanını, atölyesini besmeleyle açar, akşama kadar çalışır, çabalar sonra tevekkülle bunun neticesini bekler. Toprakla, hayvancılıkla, balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz de çalışmanın alın terinin anlamını çok iyi bilir. Ama bir kesim var ki, hiç çalışmadan, çabalamadan, sadece oturduğu yerden ahkam keserek, yalan yanlış ifadelerle rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler.

Ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum. CHP'nin ve diğerlerinin, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, insanlık için şöyle dişe dokunur projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini, ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini, ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ'yü diğer yanına PKK'yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız." CHP'nin Zonguldak Belediye Başkan adayına işaret eden Erdoğan, "Buna dersi vermeyecek miyiz? Bölücü örgütün güdümündeki parti, pek çok yerde aday çıkarmadı. CHP'nin ve zillet ittifakındaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.